Las memorias de Harry ya tienen fecha

La editorial Penguin Random House anunció este jueves que el ya polémico libro autobiográfico del príncipe Harry llegará a las librerías de todo el mundo el próximo 10 de enero, además de revelar tanto el título como la portada de una obra que ha causado revuelo en la opinión pública británica y la familia real.

El tomo se llamará ‘Spare: En la sombra’ en su edición en español, mientras que la cubierta presenta al duque de Sussex mirando fijamente a la cámara, con una sencilla camiseta de color café y un collar negro sobre su cuello. Teniendo en cuenta el comunicado que emitió la editorial para promocionar el producto, queda claro que buena parte de los capítulos del libro hablarán de la traumática experiencia que vivió el príncipe con la trágica muerte de su mamá, Diana de Gales, en un accidente de tráfico en pleno centro de París.

«‘Spare’ trasladará inmediatamente a los lectores a una de las imágenes más impactantes del siglo XX: dos jóvenes príncipes caminando detrás del ataúd de su mamá, mientras el mundo asiste con pena y horror. Al tiempo que Diana, la princesa de Gales, es enterrada, millones de personas se preguntan qué deben de sentir y pensar los príncipes, y cómo evolucionarán sus vidas a partir de ese momento», dice una parte de la nota.

We are excited to announce the remarkably personal and emotionally powerful story of Prince Harry, The Duke of Sussex.

SPARE, the highly anticipated #PrinceHarryMemoir, will be published on January 10, 2023. Learn more at https://t.co/mu9zlwYflf pic.twitter.com/Uq0Noch08C

— Penguin Random House 🐧🏠📚 (@penguinrandom) October 27, 2022