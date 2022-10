Lo que se sabe del empresario que habría vendido crudo venezolano con descuento y cobraba en efectivo

El empresario español Juan Fernando Serrano, de 47 años, sería el enlace entre Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y empresarios rusos para sacar crudo venezolano, a través de buques petroleros.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos precisó en una investigación realizada que este europeo presuntamente formaba parte de «una red criminal internacional» especializada en evadir sanciones por medio de empresas fantasmas.

Cabe resaltar que Serrano hace 4 años vendía a la República Islámica de Irán una raza de cabras que es a prueba de bombas, y capaz de aguantar el frío y el calor extremo.

No obstante, hace 3 años, se vinculó en el negocio de comprar ganado venezolano que posteriormente era trasladado a países como Irak y Egipto. Además, supuestamente hizo contactos con integrantes del Gobierno venezolano.

Una vez que se enteró que la investigación en su contra que realizaba EEUU se hizo pública, éste «casi se desmaya».

«Negociaba con los rusos una venta de un barco venezolano de petróleo, que al final no se hizo. No cumplieron las condiciones. Ese barco iba a acabar en China o Malasia, no sé exactamente el destino final», dijo Serrano en una llamada telefónica que fue interceptada por los cuerpos de investigación de EEUU.

El hombre tenía desde el año 2019 haciendo negocios en Venezuela y presuntamente habría conocido a políticos relacionados al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

«Sí, claro que hablé con los de PDVSA. Pero a estos tipos (los rusos) los han agarrado por otra cosa y me involucran a mí», precisó el español a su interlocutor.

La investigación que realizó el Departamento de Justicia de EEUU se basa en correos electrónicos que obtuvieron, conversaciones telefónicas y en un «exhaustivo» rastreo del mercado de las criptomonedas.

Igualmente, el empresario español les insinuaba a sus socios rusos que pagaran en efectivo o en criptomonedas, sino entregaría la mercancía a otros inversores, según reseñó El País.