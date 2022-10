Penélope Cruz interpretará a la madre de un niño trans

Penélope Cruz ha presentado este jueves su última película ‘L’immensità’, un filme de Emanuele Crialese que se estrena este viernes 28 de octubre y en el que la oscarizada actriz interpreta a la madre de un niño trans. «Es muy triste que haya gente, tanto adolescentes como adultos, que no hayan encontrado la seguridad de compartir cómo se sienten porque no les han dado esa seguridad. Queda muchísimo por mejorar», ha sentenciado en una entrevista con Europa Press.

En cualquier caso, la intérprete no ha considerado oportuno hacer recomendaciones a una familia que pase por una situación como la de su hijo en la película, que tiene el apoyo de su madre, pero el rechazo del resto de su familia. Cruz encarna el papel de una madre coraje que lucha por el bienestar de su hija Adriana (Luana Giuliani), que afirma ser una niño trans y busca hacer entender a su familia que en realidad es Andrea.

Preguntada acerca de si recomendaría el visionado de la película a los políticos, Penélope Cruz ha apuntado que ella no es quién para decir qué debe ver alguien, pero, advierte, que «inspira muchas cosas buenas». «Estoy de acuerdo en la afirmación de que la película debería estar en los colegios e institutos», ha subrayado.

En este sentido, ha elogiado la labor realizada por Emanuele Crialese porque «lo que inspira es muy sanador». «El director cuenta la historia desde un lugar muy crudo, pero a la vez con mucha poesía, con toda la autoridad porque él lo ha vivido. Tiene mucha credibilidad lo que cuenta y cómo lo cuenta», ha explicado.

El drama ambientado en los años 70 en Roma se inspira en la juventud y la situación familiar del propio director, algo que provocó en la actriz la «verdadera necesidad» de hacer la cinta. «Cuando me mandó el guión Emanuele Crialese, me enamoré de la historia y de mi personaje. Y cuando él me contó su historia de la infancia, sentí una verdadera necesidad de realizar esta película», ha subrayado.

Pero, además, el personaje de Cruz es también una mujer golpeada por la violencia machista, un problema que, para la actriz, es «horrible». En este sentido, ha lamentado que siga ocurriendo porque «no hay cambios que creen realmente una protección para ellas».

«Yo conozco y he conocido situaciones como las de mi personaje (ambientado en los años 70). No han cambiado tanto las cosas», ha señalado. Para la actriz, ‘L’immensità’ aborda la violencia de género de una manera «muy cruda y realista». «Y así debe ser porque es algo horrible», ha insistido.

Cortesía EP