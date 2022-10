Vecinos de Macuto tras lluvias de este 28Oct: «Revivimos la tragedia de 1999»

1485035

Nelson Galvis grababa desde el pasillo de su edificio en Las Quince Letras el comportamiento del río El Cojo de Macuto. Lo hace cada vez que llueve.

Sobreviviente de 1999, Galvis es un líder vecinal pendiente de la limpieza y mantenimiento de la cuenca del río antes mencionado, que de hecho, se ejecutó la semana pasada.

Vargas | Río El Cojo se desborda e inunda áreas comunes de edificio

La tarde de este viernes, 28 de octubre, cuando las lluvias se concentraron en la zona este de la entidad costera y los caudales de los ríos de Naiguatá, Caraballeda y Macuto aumentaron considerablemente su cauce, los vecinos de Las Quince Letras agradecieron la insistencia de Galvis y la acción gubernamental. A pesar de haber sido dragado por maquinaria de la gobernación de Vargas, el río El Cojo se desbordó, encendiendo las alarmas y reviviendo los miedos.

«Fue desesperante. Todos revivimos la tragedia de 1999. Yo grababa el rio El Cojo y cómo los sedimentos estaban creando un tapón debajo del puente y cómo se desbordaba el río hacia la avenida La Playa, cuando el estruendo de la pared de residencias Aguamarina cedía. Mi esposa Livia me trajo mi megáfono y comenzamos a gritarles a los vecinos para que buscarán un lugar seguro. A nosotros nos marcó la tragedia, por eso estamos atentos«, comentó Galvis al ser consultado, vía telefónica, por El Pitazo.

Mientras Galvis les advertía con el megáfono a los vecinos del edificio Aguamarina, en el piso 4, María Gómez rezaba de rodillas. «Cuando sentí el golpe de la pared y el sonido del agua, solo pensé, «esto no puede estar pasando otra vez». Gómez tenía 18 años en 1999 y vivía en Caraballeda. Allí vivió la tragedia de Vargas. «Grabé con mi teléfono lo que pude y me arrodillé a rezar. Ver la pared destruida, ver cómo el agua y el barro lo toman todo, es demasiado horrible. Me duele la cabeza y el estómago. Yo quería salir corriendo, pero el agua y las piedras tapaban la entrada del edificio«, contó la mujer a El Pitazo.

Gobernador de Vargas: se evacuaron los edificios cercanos al río El Cojo

Pasadas las 6:00 pm. y luego de la presencia de maquinaria del gobierno regional litoralense para limpiar la avenida La Playa y retirar escombros, Gómez logró salir del edificio. «Me voy a casa de mi hermana en Maiquetía. Hoy no podría dormir en el apartamento».

Refugio en casa de vecinos

Al igual que Gómez, algunos vecinos salieron de los edificios afectados, como el Centro América y se refugiaron en viviendas de la avenida principal de Punta Brisas, cómo la casa de la vecina Raiza Arana.

Los vecinos de la calle principal de Punta Brisas abrieron su casa a vecinos del edificio Aguamarina. l Foto: cortesía Vecinos de Las Quince Letras – Macuto.

«Nos salvamos de algo peor, gracias a que limpiaron el cauce del río que estaba hasta los tequeteques de sedimento. Y eso fue hoy una gran ayuda, ya que el río fluyó hacia el mar. Sino aquí también estaríamos anegados, como en 1999«, acotó la vecina Dinorah García, del Callejón Colón, justo detrás de la ambientación del Castillete de Reverón.

Pasadas las 6:15 pm. un tímido sol salía en el cielo de Macuto. Muchos respiraron tranquilos y otros advertían que lo sucedido debe ser atendido con prontitud.

«El problema es que siguen limpiando por donde pasa la reina y no van más arriba. El río trajo todo el sedimento y las piedras que están en la cabecera del río El Cojo. Allí no se hace mantenimiento. Allí es que hace falta la gestión», agregó nuevamente Nelson Galvis.

