Pensión de Amor Mayor comenzará a ser pagada a partir del #1Nov

Caracas.- De acuerdo con los pagos realizados en meses anteriores, los pensionados de la misión Amor Mayor estarían recibiendo el pago a partir del martes, 1 de noviembre. Pues, el depósito de este beneficio se cancela los primeros cinco días de cada mes.

A través de las redes sociales, los pensionados de la misión Amor Mayor no solo exigen el cumplimiento del pago a tiempo, sino que piden al gobierno de Nicolás Maduro que les sean cancelados sus aguinaldos, igual como les fue depositado a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).

¿Cuándo es el segundo pago de los aguinaldos para los empleados públicos?

Esperamos el pago del aguinaldo amor mayor… Calculamos que el primer pago de el será junto con el pago de la pensión a inicios de de noviembre. @CarnetDLaPatria @delcyrodriguezv Además hacemos un llamado para una bonificación en petro para diciembre. — Mara (@MaraHVB) October 26, 2022

«Lo malo que los que cobramos Amor Mayor por patria es que no nos viene aguinaldo. 3 años que no nos llega por orden de Maduro, me lo confirmaron en la caja regional de Maracaibo, gracias, Maduro por hacer tantas cosas buenas, sobre todo para los de la tercera edad», publicó el usuario Ricardo Novoa.

Lo malo que los que cobramos amor mayor por patria no nos viene aguinaldo 3 años que no nos llega por orden de maduro me lo confirmaron en la caja regional de Maracaibo gracias maduro por hacer tantas cosas buenas sobre todo para los de la tercera edad — Ricardo Novoa (@Ricardo1223sano) October 21, 2022

El monto que reciben los pensionados de Amor Mayor es de 130 bolívares, es decir, un poco más de 14 dólares, de acuerdo con el valor de la divisa estadounidense publicado el viernes, 28 de octubre.

