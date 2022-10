¡Por Gafos! Mia Khalifa reveló cómo estafa a sus seguidores de OnlyFans

Aunque su estadía en la industria pornográfica fue corta, Mia Khalifa logró captar la atención de un gran público que hasta ahora la sigue por su contenido explícito.

En sus redes sociales, la modelo de origen libanés se muestra bastante sensual y por supuesto cuenta con un perfil de OnlyFans, en donde reposa contenido exclusivo para quienes pagan por su suscripción.

Pero, no todo es lo que parece y es que en esta plataforma Mia no publica fotos desnuda -detalle que siempre mantiene presente a sus seguidores-, y a quien se lo pide lo «estafa».

“Si alguien me contacta de mala manera o si me dice -mándame contenido triple x- sacó un cuaderno escribo tres -x- le mando la fotografía y cobro 15 dólares para que puedan desbloquearla. Me divierto mucho con las personas que no respetan mis límites porque los estafo”, contó Mia entre risas, en una entrevista con el comediante Ziwe.