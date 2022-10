Chahuán (RN) sobre falta de acuerdo constituyente: «Nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario»

El senador Francisco Chahuán (RN) es enfático en señalar que si bien apoyan la idea de una nueva Constitución, no apurarán los tiempos para lograr un acuerdo. A su vez, menciona que el Congreso tiene un rol debido a que es un órgano constituido donde además radica el poder constituyente derivado. Por lo mismo, añade, se opuso a la idea de que el encargado de velar por el cumplimiento de la bases fuera la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional.

El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, desdramatiza el hecho de que aún no se haya conseguido un acuerdo en el marco del debate constitucional.

“Nos estamos tomando todo el tiempo necesario para los efectos de no cometer los mismos errores que se cometieron durante el anterior proceso”, sostiene en conversación con BioBioChile.

Junto con descartar que un retraso en este acuerdo provoque un descontento social, el parlamentario realiza sus descargos hacia el Gobierno, al que apunta por no dar urgencia a los proyectos que, a su juicio, preocupan a la ciudadanía.

“Acá el Gobierno tiene un doble estándar. Dice estar preocupado por la seguridad ciudadana pero la verdad es que no le pone urgencia a los proyectos de ley”, plantea.

AVANCES EN EL DEBATE

-Usted ha dicho que han habido avances en cuanto al debate constitucional.

Hemos logrado un acuerdo respecto a las bases. La convicción de todos en la mesa es que acá no hay una hoja en blanco, sino que se parte de los principios que en su momento propuso Chile Vamos y que sin lugar a dudas han sido recogidos en esta fase.

La segunda es entender que el órgano que debe velar por el cumplimiento de estas bases debe ser un órgano político. No debe ser la Corte Suprema ni el Tribunal Constitucional, sino que debe ser un órgano político cuya designación y composición va a ser debatida en los próximos días. Ciertamente las bases van a estar contempladas dentro de la reforma constitucional y dentro del reglamento, lo que es también muy positivo.

ROL DEL PARLAMENTO

-Usted planteó que debiera ser el Parlamento el “arbitro” de las bases constitucionales. ¿No podría haber sido un problema considerando que la percepción ciudadana sobre el Parlamento es más bien negativa?

No solamente el Parlamento. Va a ser un órgano cuya composición va a ser resuelta en las conversaciones que tendremos en los próximos días. Lo que sí he señalado es que el Congreso Nacional tiene un rol debido a que es un órgano constituido donde además radica el poder constituyente derivado y que además tiene legitimidad democrática, debido a que el Parlamento fue elegido con posterioridad a la elección de los convencionales, con un mecanismo de representación personal, y por lo tanto, tiene legitimidad democrática. Justamente, porque además es el órgano que va a delegar eventualmente algunas facultades que tiene, y es quien a nuestro juicio debiera ser el “árbitro” o un órgano creado a partir del propio Congreso Nacional.

“SIN APURO”

-En un momento se habló que podría haber un acuerdo en octubre. Usted ha planteado que podría darse en noviembre. ¿Por qué se han demorado en esto?

Nosotros siempre dijimos que no sería en octubre, porque nos estamos tomando todo el tiempo necesario para los efectos de no cometer los mismos errores que se cometieron durante el anterior proceso y por tanto una frase que acuñé es “hay que ir sin prisa pero sin pause”.

Hay que tomarse el tiempo necesario, porque nuestros votos no están para repetir lo de la Convención Constitucional que derivó en una propuesta constitucional que dividía a los chilenos.

Nuestros votos para eso no están, están para un proceso ordenado, un proceso que tenga orden, bases, principios vectores y que además tenga un sistema electoral completamente distinto como también un proceso completamente distinto al anterior.

-¿Pero no cree que si se sigue retrasando el tema del acuerdo se podría generar un problema en la ciudadanía como un nuevo estallido?

No, en absoluto. La ciudadanía está muy consciente. Nosotros vamos a cumplir la palabra empeñada para una nueva y buena Constitución, pero nosotros no vamos a apurar los plazos. Una ministra nos intentó pedir que se bailara cueca con un acuerdo, después alguien pretendió que fuera el 11 de septiembre para que resignificara dicha fecha, después se habló del 18 de octubre, etc…

Nosotros nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario y yo creo que dentro del mes de noviembre, en la tercera semana posiblemente, podríamos estar en condiciones de ir acercándonos a un acuerdo. Además se requiere pasar por los acuerdos de las bancadas de diputados y senadores y de la comisión política del partido.

-¿Hay militantes de su sector que probablemente quieran que se enfríe el tema de una nueva constitución?

En absoluto. Renovación Nacional tiene el firme convencimiento y una firme voluntad de avanzar hacia una buena y nueva Constitución. Ese fue nuestro compromiso y ese compromiso se va a cumplir.

-¿Hay personeros, no sólo de su partido sino que también en la derecha, que quieran “llevar agua para su propio molino”?

No, los tres partidos de Chile Vamos están muy comprometidos por una nueva y buena Constitución, compromiso que suscribimos y lo cual vamos a cumplir.

SEGURIDAD PÚBLICA

-¿Siente que la seguridad pública efectivamente ha sido prioridad en el Parlamento?

El problema es que el principal co-legislador en Chile es el Gobierno y si estos proyectos no tienen urgencia del Ejecutivo, tenemos un problema. Por supuesto que los parlamentarios queremos tratar los proyectos de seguridad pública, pero necesitamos que tengan la urgencia legislativa. Esto es muy importante que la gente lo sepa: el principal co-legislador, el principal responsable de tramitar los proyectos de ley no son los parlamentarios, es el Gobierno. Todos los proyectos que involucran gasto fiscal son de iniciativa exclusiva del Gobierno, entonces acá el Gobierno tiene un doble estándar. Dice estar preocupado por la seguridad ciudadana pero la verdad es que no le pone urgencia a los proyectos de ley.

Creemos que tenemos que sacar adelante los proyectos que involucren más seguridad pública, mejoramiento en la salud y reforma de pensiones y para aquello se requiere que el Gobierno se ponga a trabajar porque estas materias requieren la iniciativa del Ejecutivo.

El Gobierno está en un paréntesis, está paralizado, tiene ineptitud técnica y no ha logrado sacar adelante las urgencias legislativas ni presentar los proyectos de ley. Yo hago el llamado para que el Gobierno entienda que el Presidente Boric no es el joven diputado que lideraba las manifestaciones ni que integraba federaciones de estudiantes, el presidente de la república tiene la responsabilidad de gobernar y por eso le pido al presidente que gobierne.

Bio Chile