Henry Cavill deja The Witcher tras la tercera temporada

Después de obtener buenas críticas por su papel en dos temporadas, Henry Cavill revela que deja The Witcher después de la tercera temporada. Cavill ha liderado la serie de Netflix como Geralt de Rivia, un cazador de monstruos que viaja a través de la masa terrestre medieval conocida como El Continente encontrando una variedad de criaturas. The Witcher también explora los lazos de Geralt con la princesa Cirilla, de Freya Allan, y con Yennefer, de Anya Chalotra, que serán clave en la remodelación del mundo en el futuro.

Desde su estreno en Netflix a finales de 2019, The Witcher se ha convertido en un éxito rotundo para la plataforma de streaming, batiendo diversos récords de audiencia y cosechando críticas generalmente favorables tanto de la crítica como del público. Este éxito ha generado desde entonces múltiples spinoffs, incluyendo la próxima serie precuela de acción real The Witcher: Blood Origin y la historia animada del origen de Vesemir, Nightmare of the Wolf, con planes para una serie de animación familiar y una segunda película de animación. Aunque Cavill y Geralt sigan siendo la cara de la franquicia de The Witcher, parece que una nueva aparición encabezará la carga en un futuro próximo.

Con la producción en marcha del próximo capítulo de la serie, Henry Cavill acudió a su Instagram y Netflix a Twitter para revelar que dejará The Witcher después de la tercera temporada. El actor también reveló que, en lugar de que la serie llegue a su fin, el papel lo continuará Liam Hemsworth en la cuarta temporada, lo que parece confirmar también la renovación de la serie en Netflix. Mira el anuncio de Cavill y Netflix más arriba: