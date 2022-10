México | Henry Cavill abandona ‘The Witcher’ y confirma quién será su sucesor

‘El Hombre de Acero‘, Henry Cavill, reveló que dejará de interpretar al protagonista de The Witcher en la cuarta temporada de la producción.

A través de sus redes sociales, Cavill publicó una fotografía del sello de la serie y una descripción en la que confirmó que ya no será Geralt of Rivia, protagonista de las tres temporadas de la serie The Witcher.

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4″, escribió el actor británico que de igual manera confirmó quien será el actor que lo sustituirá en la producción: Liam Hemsworth hermano del intérprete de Thor.

“En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del ‘Lobo Blanco’. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que pasé encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices”.

Henry Cavill terminó su revelación deseándole buena suerte Hemsworth y aseguró que el personaje de The Witcher “tiene una profundidad tan maravillosa, disfruta sumergiéndote y viendo lo que puedes encontrar”.

La serie The Witcher está basada en un videojuego de nombre homónimo y que cuenta la historia del cazador Geralt de Rivia. El proyecto de Netflix se estrenó por primera vez en 2019 y desde entonces ha sido renovado tres veces.

La próxima entrega por salir es la tercera, todavía con la presencial de Henry Cavill, que se espera llegará a la plataforma del gigante de streaming en verano de 2023.

Henry Cavill en la pantalla grande

Si no has tenido la oportunidad de ver la cinta de Black Adam te recomendamos no seguir leyendo la nota, ya que contiene un spoiler.

El pasado 24 de octubre, Henry Cavill confirmó a través de sus redes sociales su regreso como Supermanen el mundo de DC Cómics.

Al igual que con la revelación de The Witcher, el actor realizó una declaración en su Instagram en la que publicó una imagen de sí mismo como el ‘Hombre de Acero‘ y comentó que se trataba de “una pequeña muestra de lo que está por venir”.

“Hola a todos, quería esperar a que terminará el fin de semana para hacer esta publicación. Quería darles a todos la oportunidad de que vieran Black Adam[haciendo referencia a su aparición]. Ahora que sé que varios lo han hecho lo quiero hacer oficial, estoy de vuelta como Superman”.

Así mismo, el medio Deadline reveló que el actor británico compartirá la pantalla grande con Eiza González en The Ministry of Unglentlemanly Warface. Una cinta basada en hechos reales y ambientada en la Segunda Guerra Mundial.