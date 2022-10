ORIGEN DEL HALLOWEEN. LO VUELVO A ACLARAR (COMO TODOS LOS AÑOS).

La celebración de Halloween tuvo su nacimiento en la Isla de Margarita (Venezuela), cuando a principios del siglo pasado, los lugareños se disfrazaban de mero, jurel, curvina y lamparosa.

Los encubiertos con esas horripilantes figuras de pescado tocaban la puerta de los vecinos para invitarlos a jugar barajas, al tiempo que gritaban: —¡TRUCO O RETRUCO¡.

Los vecinos que no querían jugar optaban por ofrecer platos llenos de dulce de coco, buñuelos, churros, majarete y alfondoque a los escandalosos paisanos disfrazados con esas espantosas vestimentas.

El atuendo más horroroso era el de lamparosa. Tan espeluznante era esa figura, que los fabricantes de disfraces de la isla lo hacían por centenares y de varios colores.

En 1902, diez baúles con esos disfraces fueron embarcados en el buque “Mondongo” y los llevaron a Estados Unidos.

Se dice que el presidente Theodore Roosevelt llegó a ponerse un atuendo de esos durante una noche de Luna llena, a finales de octubre, y se presentó en la alcabala de la entrada de la Casa Blanca.

El susto de los guardias de seguridad fue tal, que salieron corriendo y gritando despavoridos por la Avenida Pensilvania: —¡RUN AWAY¡ THERE IS AN UGLY FISH AT THE WHITE HOUSE (¡CORRAN! HAY UN PEZ HORRIBLE EN LA CASA BLANCA).

Un corresponsal de prensa, de ascendencia vasca y que casualmente caminaba por esa avenida, pudo ver al presidente Roosevelt luciendo esa vestimenta, pero con la cabeza descubierta, mirando para todas partes y buscando a los guardias.

Como el mandatario estaba solo, el periodista se acercó y le dijo: — Mr. President, you look like a horrendous jalogüín (Señor Presidente, usted parece un espantoso jalogüín). El periodista estaba totalmente en lo cierto, ya que “Jalogüín” es la expresión coloquial que le dan los vascos a la lamparosa.

Al escuchar eso, el mandatario preguntó al corresponsal: —Did you say “Halloween”? Is it the name of this awful beast? (¿Dijiste, «Halloween»? ¿Es así como se llama esta horrible bestia?).

Y, a partir de esa modificación hecha por Roosevelt, se derivó el nombre de esta fiesta.

Fuente: APJ