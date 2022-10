Reuters: Sale desde México el primer vuelo de repatriación de venezolanos hacia Caracas

Un primer vuelo con migrantes venezolanos que regresan voluntariamente a su país desde México partió la noche de este martes 25 de octubre, según dijeron a Reuters dos funcionarios mexicanos.

México está haciendo frente a un importante aumento de venezolanos que huyen de los problemas económicos de su país y que llegan por miles a través tanto de su frontera sur como por la norte, expulsados desde Estados Unidos en virtud de un plan presentado este mes destinado a frenar los flujos migratorios.

El avión, operado por la aerolínea estatal venezolana Conviasa, salió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Ciudad de México con destino a Caracas, dijeron las fuentes. Uno de los funcionarios dijo que el vuelo estaba planeado para llevar a unos 100 venezolanos que pagaban una tarifa reducida de poco más de 200 dólares.

Los migrantes a bordo del avión se encontraban en México sin la documentación adecuada, según el funcionario.Un portavoz del aeropuerto dijo que el vuelo partió hacia las 19.30 hora local (0030 GMT), más tarde de lo previsto inicialmente. Debería de llegar a Caracas la madrugada del miércoles, según el itinerario.

Según un plan bilateral anunciado el 12 de octubre, Washington concedería a hasta 24.000 venezolanos acceso humanitario a Estados Unidos por vía aérea. También permitía a funcionarios estadounidenses expulsar a México a quienes fueran detenidos intentando cruzar ilegalmente vía terrestre.

Funcionarios mexicanos han dicho que podría haber más vuelos. Una fuente dijo que otro avión tenía previsto salir del mismo aeropuerto este miércoles con unos 300 venezolanos a bordo.

La cancillería mexicana no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Un portavoz del Instituto Nacional de Migración (INM) dijo que no tenían información. La embajada de Venezuela en México no pudo ser contactada.

