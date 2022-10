Tras nuevas críticas de Jadue al Gobierno: Diputados PC respaldan llegada de Socialismo Democrático

Los diputados del Partido Comunista, Carmen Hertz y Luis Cuello, se refirieron a críticas que nuevamente realizó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue al Gobierno y en particular a la llegada de figuras de la exconcercatación. Los parlamentarios indicaron que la llegada de Socialismo Democrático apunta a lograr mayorías políticas para cumplir el programa del Ejecutivo.

“En el último tiempo me he comenzado a sentir muy incómodo, porque yo fui parte de este proceso y me siento responsable de que hoy tengamos el gobierno que tenemos”. Esas fueron parte de las polémicas declaraciones que emitió el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en contra de la administración del Presidente Gabriel Boric.

Durante el programa Sin Maquillaje que se transmite por Youtube, Jadue endureció sus críticas hacia el Gobierno y a la llegada de la exconcertación al gabinete, aseverando que “están poniendo en peligro el proyecto político de Apruebo Dignidad”.

Dichos que causaron reacciones dentro del mismo Partido Comunistas. Así lo hizo la diputada Carmen Hertz, quien llamó a no “satanizar” una opinión.

Además, la parlamentaria aseguró que la reciente incorporación del Socialismo Democrático al Gobierno, contribuye a formar mayoría política y avanzar en el programa que se construyó en conjunto.

“La llegada de figuras del Socialismo Democrático es la intención de todos quienes estamos en las coaliciones de Gobierno de ampliar nuestra mayoría política y social para lograr las transformaciones que el programa se comprometió”, indicó Hertz.

Otro militante, el diputado Luis Cuello, destacó la labor que ha hecho el gobierno en medio de un escenario complejo y de una derecha que tildó de “obstruccionista”.

Además indicó que es el momento para “construir y reafirmar un relato común que empuje con decisión el sello transformador del programa (de Gobierno)”.

Pese a que Jadue llamó directamente al Presidente Gabriel Boric a “recuperar su autoridad”, parlamentarios de su bancada aseguran que no es momento de generar un quiebre interno en la coalición.

