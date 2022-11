Vecinos regresan a sus apartamentos en edificios inundados por río El Cojo

1485745

La Guaira.- Miriam García volvió a su hogar este lunes 31 de octubre. Volvió sin su padre, un adulto mayor con movilidad limitada, pero junto a sus hijos y esposo. García vive en uno de los edificios afectados por la crecida del río El Cojo, a consecuencia de las lluvias registradas en pasado viernes 28 de octubre.

«Yo me fui porque entre el ruido de las máquinas, el susto que lloviera nuevamente y sin poder salir del edificio, porque debieron ayudarnos bomberos y Protección Civil a hacerlo el viernes, era más seguro irnos a Caracas, donde una hermana. Pero han trabajado todo el fin de semana y por lo menos se ha despejado el acceso y eso me da más confianza. No hay nada como estar en tu casa. Además que hay cosas que no puedes detener. El trabajo, los pendientes. Preferí volver para retomar y ayudar a reconstruir lo afectado. Dejamos a mi papá en Caracas, por si acaso», relata la mujer.

Así como García, un promedio de 27 vecinos habían regresado, para la mañana de este lunes, a las estructuras de los edificios Aguamarina, María Luisa y Boungaiville, los más afectados por la crecida y desbordamiento del río macuteño y cuyo desalojo fue coordinado por las autoridades regionales, el pasado viernes.

«El tema es que muchos no tenemos a dónde ir. Así que la opción es apoyar los trabajos de despeje y limpieza para estar en nuestras casas», agrego José Marcano. En cuanto a los trabajos de limpieza y adecuación de la zona, los mismos se iniciaron desde la noche del viernes.

Los accesos a los edificios aledaños fueron despejados y muchos vecinos decidieron regresar a sus casas (Cortesía F. Corro)



«La acción del gobierno, en sus distintos niveles, ha sido la adecuada. Nosotros seguimos aquí apoyando y coordinando las acciones de limpieza, siendo garantes de que las cosas se hagan correctamente«, agrega Felipe Corro, quien además de vecino afectado es legislador de la bancada opositora en el Consejo Legislativo de Vargas.

En la zona se despeja nuevamente el cauce del río El Cojo, mientras que en el edificio María Luisa, a fuerza de tobos, se achica el agua del área de maleteros. Bajo el lodo, ocho carros y una motocicleta esperan que culmine el drenaje del estacionamiento del edificio Aguamarina.

«Avanzamos con el poder de las maquinarias y la organización de los equipos técnicos, con todos los equipos de prevención, Protección Civil, Bomberos, Seguridad Ciudadana, nuestra Fuerza Armada Nacional. Es duro el trabajo que tenemos que hacer, porque bajó mucho sedimento, pero aquí estamos«, dijo este domingo el gobernador José Alejandro Terán, durante el recorrido por la parte baja de los 10 ríos que han sido priorizados en el plan de lluvias iniciado este fin de semana y que son monitoreados.

Las cuencas intervenidas son San Julián en Caraballeda, Guanape en La Guaira, Curucutí en Carlos Soublette, Piedra Azul en Maiquetía y Tacagua y Mamo en Catia La Mar.

Diez cuencas, entre ellas San Julián en Caraballeda, son intervenidas por el gobierno regional para retirar los sedimentos arrastrados por las fuertes lluvias del viernes 28 de octubre (Cortesía Prensa Gobernación Vargas)

Nadeska NoriegaVista_2

