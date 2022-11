Dejaron a Gilberto Correa como la guayabera en el Miss Venezuela

Cada vez está más cerca la noche más linda del año y son muchas las expectativas del público, referente al majestuoso evento que se celebrará el próximo 16 de noviembre en la cúpula del Poliedro de Caracas.

Hace unos días se llevó a cabo la rueda de prensa de Miss Venezuela 2022, para ampliar los detalles de la producción del certamen de belleza más esperado en el país del pabellón criollo.

En el encuentro con los medios de comunicación estuvo presente el presidente de Advanta Producciones, Mahmoud Handous y el productor general de Venevisión Hugo Carregal, quienes revelaron algunas sorpresas para el show.

Durante la rueda de prensa Carregal destacó que Gilberto Correa, animador principal del certamen por muchos años, no formará parte de una producción sobre el escenario, debido a su estado de salud, pero sí se espera que ocupe un lugar bajo la cúpula del Poliedro.

Sin embargo, el presentador informó recientemente a través de sus historias de Instagram, que la organización Miss Venezuela no lo ha invitado a la edición número 70 del magno evento.

“Para mis seguidores que me preguntan: Que si estaré como jurado o invitado al Miss Venezuela. Respuesta: La organización no me ha enviado una invitación formal para el evento ni contactado por ninguno de sus organizadores”, escribió Gilberto Correa.

Cabe destacar, que faltan pocos días para la noche más linda que, según los anfitriones, promete ser una edición de lujo y lleno de muchas sorpresas que serán reveladas en pleno show.

