DiCaprio recuerda la importancia de la Amazonía tras elecciones de Brasil

El actor estadounidense y activista medioambiental Leonardo Dicaprio ha publicado un mensaje en defensa de la Amazonía tras celebrarse las elecciones en Brasil, ganadas por el candidato izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

«El resultado de las elecciones brasileñas presenta una oportunidad para cambiar el curso de la historia, no solo para Brasil y la Amazonía, sino para el mundo», publicó el protagonista de «Titanic» en un mensaje en su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía del mayor río de Sudamérica.

Previamente, el actor había publicado otro mensaje en el que señaló que «la Amazonía es la madre de nuestra biodiversidad y la protectora de nuestro futuro en la Tierra, por lo que apoyamos a todos los brasileños a votar este domingo para proteger tu derecho a un futuro saludable y sostenible».

Con ese texto contestaba un mensaje de Celia Xakriabá, la primera indígena brasileña elegida diputada este fin de semana por el estado de Minas do Gerais, en defensa del mayor pulmón del mundo.

No es la primera vez que el actor realiza un llamamiento para que los brasileños defiendan la Amazonía, algo que no siempre ha gustado al actual presidente del país Jair Bolsonaro, acusado en numerosa ocasiones de no proteger la zona.

El pasado 29 de abril, Bolsonaro respondía de forma irónica a DiCaprio en redes sociales, después de que el actor estadounidense pidiera a los jóvenes brasileños regularizar su título de elector y votar en octubre pensando en la protección de la Amazonía.

«¡Gracias por tu apoyo, Leo! Es muy importante que todos los brasileños voten en las próximas elecciones. Nuestro pueblo decidirá si quiere mantener nuestra soberanía sobre la Amazonía o ser gobernado por ladrones que sirven a intereses extranjeros», señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.

Brasil celebró este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que fueron ganadas por el exmandatario del país, Luiz Inácio Lula da Silva, líder del izquierdista Partido de los Trabajadores, quien sustituirá al ultraderechista Bolsonaro el próximo mes de enero. EFE