España | La sorprendente razón del último grave enfado de Shakira con Piqué

Shakira no está atravesando su mejor momento en lo personal, aunque en lo profesional su carrera sigue siendo muy exitosa. La cantante está en medio de las negociaciones del divorcio con su ya ex, Gerard Piqué, y gestionando sus problemas con Hacienda por los que podría ir a juicio en los próximos meses. Además, su padre, William Mebarak, ha vuelto a tener problemas de salud que le han llevado a estar ingresado en Barcelona.

Este es el asunto que más le preocupa ahora a Shakira, pues a sus 91 años su padre está bastante delicado desde que sufrió una caída que a la larga le ha generado múltiples problemas y que le ha llevado a ser operado en varias ocasiones. «Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución», aseguraba la familia. Muchos contaron que incluso Piqué había ido a visitar a William en el hospital, algo que según el entorno de la artista es falso.

La colombiana sale al paso

«Piqué no le ha visitado, ni siquiera se ha interesado por su salud», contó la periodista Adriana Dorronsoro este lunes en El programa de Ana Rosa. De esta forma, ha explicado que Shakira está «muy molesta» porque se están contando cosas que no son ciertas y que favorecen a la imagen de su ex, al que considera que algunos quieren hacer un lavado de imagen después de todo lo sucedido estos meses con la ruptura y su noviazgo posterior con Clara Chía.

La confusión creció a raíz de que este fin de semana diferentes reporteros le preguntaran a la madre de Shakira por la salud de su marido. A la pregunta de si Piqué pasó por el hospital para visitarle, Nidia Ripoll respondió: «Sí, seguimos siendo familia». Sin embargo, Dorronsoro ha aclarado que la madre de la cantante colombiana entendió mal la pregunta y que Piqué no ha estado en el hospital como se dice.