España | «Sabemos que no gobierna Biden, sino una camarilla dirigida por Obama»

Que el presidente de EEUU, Jose Biden, tiene lapus que comienzan a resultar trágicos en vez de cómicos no es una sorpresa para nadie. Y que esos problemas seniles están alimentando las dudas sobre su capacidad para ejercer como presidente de EEUU, tampoco sorprende. Pero un congresista norteamericano ha ido más allá y ha asegurado que «todos sabemos que Biden no gobierna, sino una élite dirigida por Obama».

Ralph Norman, el representante republicano de Carolina del Sur en el Congreso de EEUU ha asegurado al canal de televisión Real America’s Voice (La verdadera voz de America) que cree que el ex presidente Barack Obama y el ex fiscal general Eric Holder son los líderes de una «camarilla elitista que gobierna este país». Porque, sostiene «el presidente Biden no lo está haciendo».

En declaraciones al citado medio, Ralph Norman asegura que «toda la administración es una administración rebelde», y ha añadido que «todos sabemos que Joe Biden no está dirigiendo este país; hay una camarilla de elitistas no elegidos que gobiernan este país».

Ralph Norman says a “cabal” led by Barack Obama and Eric Holder is secretly running the country: “Biden is not running this country. There is a cabal of unelected elitists who are running this country .. Barack Obama is involved .. Eric Holder ..” pic.twitter.com/J2fUxMtwHf

— Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) October 26, 2022