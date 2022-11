Fiscal de la CPI pidió autorización para reanudar investigaciones por crímenes en Venezuela

El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, presentó este martes ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de La Haya, una petición de autorización para que su oficina reanude la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Khan concluyó que los procedimientos judiciales y las reformas legales llevadas adelante por el oficialismo “son insuficientes en su alcance o no han tenido aún unas consecuencias palpables en actuaciones que pudieran ser pertinentes”, según una declaración presentada a la CPI.

“Tras una evaluación objetiva e independiente de una cantidad considerable de información proporcionada hasta la fecha por Venezuela, así como por otras fuentes fidedignas, he llegado a la conclusión de que la inhibición que Venezuela solicita no está justificada en la fase actual, y que se debería autorizar la reanudación de la investigación. Los motivos para esta conclusión se exponen de forma exhaustiva en nuestra petición”, declaró el fiscal.

Resaltó que “la jurisprudencia de la Corte no deja lugar a dudas: la complementariedad se ha de evaluar sobre la base de los hechos existentes, no sobre los que se podrían materializar en el futuro”.

En ese sentido, precisó que “si bien en la actualidad no se justifica que me inhiba de mi competencia, ello no significa que la evaluación no se pueda volver a realizar en una fase posterior de las actuaciones. Por mi parte, estoy dispuesto y comprometido a hacerlo si se produce un cambio en los hechos o las circunstancias pertinentes”.

Finalmente, el fiscal Khan dijo que mantiene su “compromiso con la interacción y el diálogo, con miras explorar vías que nos permitan cooperar para asegurar que se haga justicia a las víctimas en Venezuela”.

Fuente: CPI