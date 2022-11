la historia de Irvin e Inyerber Beomont

1486199

Caracas.- En Venezuela ha habido más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de seguridad del Estado desde hace 20 años, según cálculos del Comité de Familiares Víctimas (Cofavic).

Rompe ciclos, historias con un fin, es un podcast producido por Isabella Reimi y Sebastián López que aborda las estructuras de violencia en Venezuela y realza a las personas que, a pesar de vivir tragedias personales, se transformaron en agentes de cambio. Esta primera temporada relata la historia de Zenaida Mejía en tres episodios, que son el resultado del Diplomado Nuevas Narrativas Multimedia de Historias que Laten, en alianza con El Pitazo.

Las muertes de los dos hijos de Zenaida, Irvin e Inyerber Beomont, son parte de la cifra mencionada. Esta madre aseguró que cinco años después del asesinato de sus hijos a manos de funcionarios policiales del Estado venezolano, lucha contra los recuerdos de los días más violentos de su vida en Coche, al oeste de Caracas.

ONG Mi Convive presenta su programa Voces Visibles para víctimas secundarias de ejecuciones extrajudiciales

Comités de derechos humanos reconocen que perder a un familiar injustamente en manos de las fuerzas del Estado es una tortura. Zenaida expresó en el podcast Rompe ciclos, historias con un fin: “Cuando me matan a Irvin se fue parte de mi vida. Me matan a Yorman, se me fue la mitad. La mitad de mi vida se me fue con él. Y no soy la misma. Me quedé sola. ¿En qué sentido? Que mi casa es inmensa y yo veo esa casa y digo, Dios mío, esto me va a volver loca, pero no lo puedo permitir. Pero aquí estoy”.

Irvin era el mayor de los hijos varones de Zenaida, cuando murió tenía 21 años y era mototaxista. Su madre relata que lo mató el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el 7 de agosto del 2016. Finalizando 2015, lo involucran sin pruebas en un homicidio, pero el 6 de abril de 2016 se fugó debido a que los policías del Cicpc lo torturaron, indica su mamá.

El año siguiente, antes que Irvin cumpliese un año de muerto, el 19 de julio de 2017 matan a Inyerber, el segundo hijo de Zenaida; esto es la raíz de una persecución policial, un acoso, por su hermano Irvin, que llevó a que lo mataran, narra la madre.

«A él me lo mata la PNB, Policía Nacional Bolivariana, igualmente me lo pusieron en un enfrentamiento, ese día matan 6 muchachos, 6 de los cuales hay un niño de 10 años, que ellos lo ponen como que explotó una granada o les lanzó una granada», aseveró.

Si quieres escuchar los episodios completos de este podcast sobre las ejecuciones extrajudiciales puedes hacerlo ingresando en la web de Historias que Laten.

Redacción El PitazoSucesos

Redacción El PitazoSucesos