Nueva Esparta | Retrasos en pagos de nómina preocupa a docentes estadales

Los días 15 y 30 de cada mes, los trabajadores de la administración pública regional o nacional perciben sus pagos en nómina de la remuneración correspondiente a sus jornadas de trabajo. Sin embargo, en este mes de octubre varios margariteños en la entidad insular solo han recibido el pago de la cesta ticket de 45 bolívares, según lo establecido desde el último aumento realizado el 15 de marzo de 2022.

Al mismo tiempo, la señora califica como «insólito e ilógico» cada uno de los retrasos presentes en los pagos de nómina que deben efectuarse por las jornadas de trabajo en el mes de agosto.

Sin embargo, el personal docente y obrero de Nueva Esparta se mantiene esperanzado que el martes dispongan de sus salarios, ya que los retrasos recientes han provocado obstáculos para que los isleños puedan adquirir los pocos alimentos que pueden costear en medio de un contexto inflacionario que devalúa de manera descomunal el salario que actualmente representa 15 dólares según el tipo de cambio oficial.

En esta última semana del mes de octubre, muchos trabajadores adscritos a la administración nacional temen por la tardanza en el pago de las nóminas, ya que percibieron solo lo equivalente al valor de la cesta tickets. Se encuentran solicitando respuestas a los mandatarios regionales para comprender la razón por la que se han presentado esta demora.

«Lo que ganamos no alcanza para mucho, para comer debemos endeudarnos con los comerciantes que conocemos, porque cada vez son mayores los retos que debemos enfrentar, no podremos ganar 130 bolívares solamente, porque eso es lo mínimo cuando otros ganan hasta 500 bolívares mensuales que no terminan alcanzando para nada en realidad», comentó Jeniffer, maestra de preescolar en Nueva Esparta para una escuela estadal.