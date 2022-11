Gilberto Correa revela que no lo invitaron al Miss Venezuela

Recientemente a través de sus red social Instagram el periodista y presentador de televisión venezolano de 79 años de edad, respondió ante tanta insistencia por parte de sus fanáticos si estaría o no en la edición número 70 del magno evento de la belleza nacional. No obstante, impactó al público tras comentar que no ha sido convocado para asistir al evento.

Asimismo, Correa hizo saber «Para mis seguidores que me preguntan: Que si estará como jurado o invitado al Miss Venezuela? Respuesta: La organización no me ha enviado una invitación formal para el evento ni contactado por ninguno de sus organizadores!».

En este caso, usuarios se han mostrado indignados al saber que la importante figura de la televisión venezolana no ha sido llamado como invitado especial para el Miss Venezuela, a realizarse el próximo miércoles 16 de noviembre en el Poliedro de Caracas, destacando que Gilberto fue uno de las grandes animadores del evento junto a la también presentadora de televisión Maite Delgado quien si asistirá este año.

Finalmente, usuarios en redes han expresado «Ahora lo invitan a última hora cosa que ese señor no merece el debe estar primero que muchos», «Deberían invitarlo si o si», «Así paga Venevisión a las Grandes figuras q tristeza De Verdad mi Respeto para Gilberto Correa».

Con información de Gossipvzla