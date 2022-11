Irrael Gómez genera intriga sobre la situación de Chyno Miranda

Desde hace varios meses, el cantante venezolano Chyno Miranda se ha mantenido recluido en una clínica de rehabilitación tras haber afrontado preocupantes problemas de salud desde el año 2022, situación que lo llevó a abusar de ciertas sustancias. Alejado de la vida pública y su carrera como cantante, el ex integrante del dúo Chino y Nacho no ha dejado de recibir el apoyo de sus fanáticos, quiénes siempre están atentos a cada detalle sobre su estado de salud.

En esta oportunidad, el empresario y «gurú de las redes sociales» Irrael Gómez, compartió una foto del intérprete de exitosos temas como Me Voy Enamorando que no tardó en dar de qué hablar. Las dudas comenzaron a surgir debido a que Gómez no dejó ninguna descripción en la publicación.

Ante esto, sus seguidores especularon sobre un posible regreso al mundo del espectáculo después de tanto tiempo, noticia que sería emocionante para muchos. Cabe recordar que recientemente programas de farándula como Chisme No Like estuvieron difundiendo información sobre la situación de Chyno dentro de la clínica, sin embargo, nada de esto ha sido confirmado.

