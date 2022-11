Netflix canceló Destino: La saga Winx tras dos temporadas

El showrunner de la serie, Brian Young, reveló que ‘Destino: La saga Winx’ fue cancelada por Netflix, luego de 2 temporadas.

“Esta no es divertida para compartir, pero Netflix ha decidido no seguir adelante con la temporada 3 de Fate: The Winx Saga», escribió Young en Instagram.

«Esto es especialmente difícil porque sé cuántos de ustedes amaron esta temporada. Es un lado positivo desgarrador, pero un lado positivo de todos modos. Han sido cuatro años increíbles. Ojalá nos volvamos a ver en el futuro», agregó Young.

https://www.instagram.com/p/CkbCpcSrplV/ La serie se estrenó en la popular plataforma de streaming en 2021, como una producción live-action que buscaba darle un giro más maduro a la propuesta de Winx Club.

Por el momento Netflix no revelado las razones por las que decidió no continuar con una tercera temporada y cancelar la serie.