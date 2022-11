Twitter cobrará 8 dólares mensuales por verificar las cuentas

Elon Musk sigue anunciando las novedades de la nueva Twitter a golpe de cadena de tuits. El nuevo dueño de la red social despejó la incógnita sobre cuánto costará a los usuarios obtener y mantener su check azul y determinar que una cuenta está verificada, algo que ahora se podía obtener de forma gratuita.

No serán 20 dólares como había avanzado The Verge ni 4,99 dólares como había señalado el blog Platformer. El plan es elevar el precio de suscripción de Twitter Blue, el servicio de suscripción a la plataforma que ofrece acceso exclusivo a funciones premium y que verifica a los usuarios, de 4,99 dólares por mes a 8 dólares.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022