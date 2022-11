Messi asegura que Qatar 2022 seguramente será su último Mundial

El astro argentino, Lionel Messi, asegura que el Mundial de Qatar 2022 “podría ser el último” para él, sin embargo reconoce que Argentina llega en un muy buen momento, dado que contará con un “grupo muy armado y fuerte”, a pesar de que la Albiceleste no partirá como favorita.

“Es mi último Mundial. Seguramente sí. Me siento bien, físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena este año que no había podido hacer el año anterior, fue fundamental para empezar de otra manera y para llegar como llegué, con mucha mentalidad y mucha ilusión”, manifestó el astro en una entrevista con el canal Star + recogida en la web oficial del canal ESPN.

El jugador de 35 años, confesó además que hay mucha ansiedad y nervios de cara a la máxima cita del balompié mundial.

“No vemos la hora de que llegue, pero está el cagazo de que nos vaya bien. Llegamos en un buen momento, con un grupo muy armado y muy fuerte, pero puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos. No siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba”, indicó.

El máximo goleador histórico de la selección argentina indicó que su equipo “es candidato siempre, por su historia y lo que significa”, todo ello en alusión a los dos títulos mundiales logrados en 1978 y 1986.

Pese a ello reconoció también que no parten como favoritos, dado que hay otras selecciones que se encuentran por encima con un mayor nivel de juego y competitividad.

Para el delantero del PSG, es de suma importancia el primer partido, dado que enfrentarán a Arabia Saudí, un encuentro que asegura no será nada fácil. Recordó el Mundial de Rusia 2018, el cual tanto él como sus compañeros aseguraban que sería fácil y que serían los primeros de grupo, cuando realmente al final no hubo suerte.

“La gente está loca con la selección, ilusionada. Por eso está bueno bajar los decibeles, le vamos a pelear de igual a igual a cualquiera pero no nos creamos que somos los campeones. Porque nosotros nos creemos que le vamos a pasar por encima a cualquiera y no es tan así. El primer partido va a ser clave”, aseveró.

Sobre el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, el exfutbolista del Barcelona consideró que es «una persona muy cercana, que habla muchísimo con el jugador, que intenta estar siempre para lo que sea» y que “trabaja por y para el fútbol” y que se merece todo lo bueno por el camino recorrido hasta ahora.

Messi, que reconoció que le «jode» perder, no hacer un buen partido, no jugar bien y «no disfrutar adentro de una cancha», también se refirió a su futuro en el fútbol: “No voy a ser entrenador, pero Zidane decía eso y después fue técnico y campeón de Champions. Me gusta la dirección deportiva, el armado de grupo, acompañar al técnico, pero tampoco lo tengo claro al cien por ciento”.