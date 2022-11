Presidente de Datanálisis advirtió que no hay condiciones favorables para realizar las primarias 

José Antonio Gil Yepes, presidente de la encuestadora Datanálisis, aseveró que es difícil la realización de elecciones primarias en Venezuela.

En una entrevista reciente con Rafael Galicia Jiménez para Galicia en la calle, explicó que los comicios internos pueden costar “entre 7 y 10 millones de dólares”, una suma actualmente que no posee la oposición.

“Las primarias no son lo fundamental, las primarias buscan el candidato único, entonces lo importante es que surja un candidato de peso, bien sea por consenso, primarias, encuesta. Ese es el gran objetivo no importa como lo logren. Hasta ahora habría que ver porque las condiciones no parecen favorables”.