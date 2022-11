Chile | Parlamentarios de la región de Antofagasta comentaron sus apreciaciones sobre el anuncio de la reforma para mejorar las pensiones

La noche de este miércoles 2 de noviembre, mediante Cadena Nacional, el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció la esperada reforma para mejorar las pensiones en el país.

El Mandatario indicó que de ser aprobada, esta reforma “mejorará sustantivamente las pensiones de todas las personas. De 2 millones de compatriotas que hoy reciben su jubilación, y también las de cada una de las personas que se jubilarán el día de mañana“.

Respecto a la reforma, los senadores de la región de Antofagasta y algunos de los diputados, reaccionaron a lo anunciado por el Presidente de la República.

SENADORES

Esteban Velásquez : Mediante su cuenta de Twitter, el Senador Velásquez, señaló que “La Reforma Previsional coloca a prueba ese valor extraño llamado Solidaridad. Hoy cada uno mostraremos lo que somos o cómo nos formaron. La discusión también será ética”.

Pedro Araya: “Valoramos profundamente la decisión del Presidente, Gabriel Boric, de presentar una reforma al sistema de pensiones que se hace cargo de los problemas que tenemos el día de hoy. En este sentido, como senador, vamos a apoyar esta iniciativa en la medida que signifique un aumento real de las pensiones para quienes hoy están jubilados y para quienes lo harán en el futuro”, indicó el senador Araya.

De igual modo, agregó que “vamos a estudiar con mucha detención la propuesta presentada por el Presidente, ya que nos interesa garantizar que el sistema pague pensiones dignas y que sea financiera y económicamente estable en el tiempo, creemos que la propuesta que hace el gobierno de este sistema mixto de pensiones donde se respeta, por un lado, el ahorro individual así como también se establece una especie de ahorro colectivo es un modelo correcto que permitirá aumentar las pensiones para todos y todas”.

Finalmente, el senador hizo un llamado a la derecha. “A no seguir defendiendo las AFP y que se abran a una discusión seria que nos permita una reforma estructural al sistema de pensiones a fin de garantizar pensiones dignas para todos y todas”.

Paulina Núñez: “Hay mucha expectativa puesta en esta reforma previsional, más de una década tratando de mejorar las pensiones en nuestro país”, señaló la senadora Paulina Núñez.

En la misma línea agregó, “que esto debe ser evidentemente con moderación, con prudencia, sin imposiciones y tampoco sin atrincherarse. El país no va a aguantar una derrota en materia previsional si no somos capaces de ponernos de acuerdo y de sacarlas adelante. Ya hay cuestiones que producen ruido y otras que sacan aplausos, como por ejemplo el que un ente estatal, venga a administrar los fondos y a recogerlo, me parece que requiere de un análisis y una mayor discusión, pero también, el aumentar esta cotización tiene que tener claridad, al final del día, de quien va a soportar ese aumento y, evidentemente, lo que no puede estar en discusión, es que se respete la propiedad de estos fondos como también que estos sean heredables”.

“Se inicia una discusión, donde veo disposición al dialogo e, insisto en esto, no podemos farrearnos la posibilidad de poder mejorar las pensiones de todos los chilenos y chilenas”, sentenció la senadora.

DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Catalina Pérez: “Llevamos más de una década discutiendo un cambio estructural a las AFP y hoy tenemos la oportunidad de concretarlo para mejorar, al fin, las jubilaciones y el bienestar de nuestros adultos mayores. Yo espero que tengamos un debate abierto en el Congreso, con altura de mira, poniendo por delante a las personas y no haciendo gallitos políticos donde la gran mayoría de las y los chilenos pierden”, diputada Catalina Pérez.

Sebastián Videla: “Respecto al anuncio del Presidente Gabriel Boric el día de ayer a la reformas de pensiones, primero despejar varias dudas que se venían dando durante mucho tiempo. Los fondos van a ser inexpropiables y van a ser heredables, algo muy importante que la ciudadanía venía exigiendo hace tiempo. También, hoy día, hay una capitalización importante por parte del empleador, también del estado y que eso va a contribuir también a que hoy día podamos tener mejores pensiones”, comentó el diputado.

Asimismo agregó que, “las personas hoy día puedan tener una reforma a las pensiones como corresponde, como merecen los chilenos y en esta discusión en la Cámara, vamos a defender eso y por supuesto vamos a estar aprobando esto, que cumpla con todos los requisitos para llegar a una reforma como corresponde”.