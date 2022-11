Colombia Solo falta la firma del presidente: el Congreso aprobó la Ley de Paz Total

Después de la aprobación de la Ley de Paz Total en plenarias de Cámara de Representantes y Senado de la República, la Ley 418 ahora pasa a manos de Gustavo Petro para sanción presidencial.

La iniciativa aprobada otorga facultades al Presidente, al Alto Comisionado de Paz y al Gobierno en su conjunto para adelantar negociaciones con grupos armados ilegales.

“La realidad del cambio para los colombianos no es otra diferente que lo que significa construir la Paz Total en el territorio. Que no haya un solo muerto producto de la violencia y que no se acueste un niño con hambre en Colombia. Ese es el verdadero cambio”, dijo el Ministro del Interior, Alfonso Prada.

Prada también destacó el apoyo del Congreso en pleno y dijo que esta política de Estado vincula a los gobiernos pasados y futuros en la implementación de los compromisos con las fuerzas desmovilizadas, desarmadas y en proceso de reincorporación o acogidas y sometidas a la justicia.

“Nos imponen el reto de trabajar con las nuevas figuras, figuras de la talla de las regiones de paz, de los comisionados de Paz regionales que reconocen que Colombia es un país de regiones y que la Paz Total se arma desde allá”, agregó MinInterior.

La norma establece la creación de una comisión que decidirá si se toma la vía del diálogo político o de sometimiento o acogimiento a la justicia.

“La Ley 418 de Paz Total determinará las Regiones de Paz para adelantar diálogos con actores armados ilegales que deseen acogerse a la ley. Igualmente, se contemplan zonas de ubicación temporal con presencia de todas las autoridades, aclarando que no serán zonas de despeje de la Fuerza Pública”, informó Presidencia.

Esta Ley también da paso al Gabinete de Paz, que estará integrado por ministerios, integrantes de las comisiones de paz del Congreso y demás entes que aportarán a definir la política pública y demás iniciativas concernientes a la paz.