Digitel vuelve a aumentar el precio de sus planes en noviembre

Caracas.- La empresa de telefonía Digitel realizó un nuevo ajuste en sus planes este mes de noviembre. De acuerdo con la información publicada por los usuarios en las redes sociales, estos aumentos se han hecho constantes en los últimos meses.

Los usuarios de Digitel vienen reportando aumentos desde el pasado mes de mayo. En esa oportunidad, informaron que el ajuste de los planes se registró luego de que la página estuviera en mantenimiento.

La empresa de telefonía, Digitel, anunció un nuevo incremento en el precio de sus planes para el presente junio de 2022. Este aumento en las tarifas ya es frecuente cada mes para hacer del conocimiento de sus clientes.#1x10ConsolidaLaEficiencia pic.twitter.com/ryFmBdlSvG — Maritza de Moncada. (@LaVozDelSur_1) June 6, 2022

Digitel amplió sus planes de navegación: estos son los precios

El aumento en las tarifas de los planes de Digitel es directamente proporcional a la desmejora del servicio, cada día peor, para completar, ahora te quitan saldo aunque tengas megas disponibles. — Gundam Meister (@Gigacarnage) October 9, 2022

Actualmente, Digitel cuenta solo con dos planes: Plan Inteligente Plus 1.1 GB y Radicall Plus. En estos planes costaban seis y dos bolívares respectivamente; sin embargo, para este mes de noviembre ya se ubican en: Plan Inteligente Plus 1.1 GB en 12, 75 bolívares y el Radicall Plus en 3,75 bolívares.

El aumento de estos planes fue confirmado por el portal especializado en tecnología Arepa Tecnológica.

Reclamo de los usuarios por aumentos de Digitel

El pasado mes de octubre, los usuarios de la telefonía Digital manifestaron su descontento con la empresa pues señalaron que el servicio ha desmejorado considerablemente luego de las fuertes lluvias registradas en el país, especialmente en Caracas.

«¿Alguien tiene problemas con Digitel en Caracas? Después del diluvio del viernes la señal está patética ¿O me pasa sólo a mí?», publicó una usuaria en Twitter. El comentario recibió varias respuestas, una de ellas fue: «Yo no he podido recargar saldo ni por Banesco ni por Bicentenario. Dicen que hay problemas con el. Proveedor. No se que pasa con DIGITEL!».

¿Alguien tiene problemas con Digitel en Caracas? Después del diluvio del viernes la señal está patética ¿O me pasa sólo a mí? — Indestructible (@gab0reloaded) October 3, 2022

