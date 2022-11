Chile | Conoce la historia de Alberto Araya y su paso por Teletón: Sufrió lesión medular en su columna vertebral tras caer de un cerro en Antofagasta

Durante la mañana de este sábado 5 de noviembre, en cadena nacional, Chile conoció la historia de Alberto Araya, un joven antofagastino que en febrero de 2019 sufrió una lesión medular en su columna vertebral, tras caer por aproximadamente 25 metros cerro abajo, luego de perder el control en su bicicleta.

En la nota transmitida, Alberto recuerda su antigua vida antes del accidente, cuando trabajaba en el aeropuerto de Antofagasta, creyendo que no volvería a su sitio laboral, por la gravedad de su lesión.

“Ahí me di cuenta de mi condición, consciente de lo que no podía hacer, que era volver a caminar”, comentó.

Fue entonces, que voluntarios de la Teletón, decidieron visitarlo en el Hospital Regional de Antofagasta, donde se encontraba internado. “Me dijeron que me iban a ayudar en el proceso de rehabilitación. Al principio, me sentía super confundido, con harta pena, no sabía qué iba a pasar conmigo, si iba a salir adelante”.

Sin embargo, la incertidumbre no le ganó a su resiliencia, llevando un limpio y gratificante proceso de rehabilitación en el instituto local. Y ahora pertenece al equipo de básquetbol del establecimiento, además de recuperar su empleo en el aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta.

Tras tres años desde su accidente, Alberto volvió el pasado martes 25 de octubre al terminal aéreo, donde sus compañeros y compañeras le entregaron una cálida bienvenida.

“Es un gran ejemplo, es la primera persona en silla de ruedas que trabaja en Latam en los aeropuertos de Chile. Nosotros estamos hoy día recibiendo el trabajo que realizó Teletón y creo que todo el aeropuerto y los mismos pasajeros que pasan por este aeropuerto, comprenden la inclusión ahora, como es necesaria en nuestro país”, expresó su superior.

La nota audiovisual completa se encuentra en la cuenta de YouTube de Teletón.