Colombia registró una inflación de 0,72% en octubre de 2022 (Acumulada: 10,86% | Interanual: 12,22%)

• En octubre de 2022, la variación mensual del IPC fue 0,72%, la variación acumulada fue 10,86% y la interanual, 12,22%.

• En octubre de 2022, la variación interanual del IPC fue 12,22%, es decir, 7,64 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,58%.

El comportamiento mensual del IPC total en octubre de 2022 (0,72%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Transporte, donde se presentaron las mayores variaciones con 1,21% y 1,09%, respectivamente.

En octubre de 2022, la variación mensual del IPC fue 0,72%, frente a septiembre de 2022. La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 1,21%, siendo esta la mayor variación mensual. Los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases papas (14,09%), arracacha, ñame y otros tubérculos (9,25%) y café y productos a base de café (5,76%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases naranjas (-7,44%), zanahoria (-7,06%) y tomate (-5,74%).

La división Transporte registró una variación mensual de 1,09%, siendo esta la segunda mayor variación mensual. En octubre de 2022, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases transporte de pasajeros y equipaje (2,88%), aditivos, valvulinas, líquido para frenos, refrigerantes, agua para batería, etc. (2,50%) y vehículo particular nuevo o usado (2,20%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases parqueaderos (0,02%), transporte escolar (0,07%) y gastos reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehículos (0,19%). La subclase de peajes no presentó variación mensual.

La división Educación registró una variación mensual de -0,02%, siendo esta la menor variación mensual. En octubre de 2022, la única disminución de precio se reportó en la subclase inscripciones y matrículas en postgrados (especialización, maestría, doctorado), con -0,74%. Los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (0,06%), educación secundaria (0,03%) y educación preescolar y básica primaria (0,01%).

La división Información y comunicación registró una variación mensual de 0,05%, siendo esta la segunda menor variación mensual. En octubre de 2022, el único incremento de precio se registró en la subclase equipos de telefonía móvil, similares y reparación (0,80%). La subclase de servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet no presentó variación mensual.

En octubre de 2022, las mayores contribuciones a la variación mensual en las doce divisiones del IPC total se registraron en las siguientes subclases: vehículo particular nuevo o usado con 0,06 puntos porcentuales, electricidad con 0,06 puntos porcentuales y papas con 0,05 puntos porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones fueron hortalizas y legumbres frescas con -0,02 puntos porcentuales, tomate con -0,01 puntos porcentuales y naranjas con -0,01 puntos porcentuales.

Variación acumulada (enero-octubre de 2022)

Entre enero y octubre de 2022, la variación del IPC total fue 10,86%. Esta variación fue mayor en 6,52 puntos porcentuales que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,34%. El comportamiento acumulado del IPC total en octubre de 2022 (10,86%) se explicó principalmente por la variación acumulada de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación acumulada de 22,66%, siendo esta la mayor variación acumulada. En octubre de 2022, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases yuca para consumo en el hogar (97,48%), arracacha, ñame y otros tubérculos (91,49%) y cebolla (77,86%). La única disminución de precio se reportó en la subclase papas (-4,60%).

La división Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar registró una variación acumulada de 16,16%, siendo esta la segunda mayor variación acumulada. En octubre de 2022, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases productos de limpieza y mantenimiento (33,27%), equipo de iluminación (20,37%) y elementos de aseo (17,32%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases cristalería y vajilla para el hogar (5,30%), ropa confeccionada para cama (5,56%) y servicio doméstico (5,73%).

La división Información y comunicación registró una variación acumulada de 0,14%, siendo esta la menor variación acumulada. En octubre de 2022, el único incremento de precio se registró en la subclase equipos de telefonía móvil, similares y reparación (2,07%). Servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet no presentó variación acumulada.

En octubre de 2022, las mayores contribuciones a la variación acumulada en las doce divisiones del IPC total se registraron en las siguientes subclases comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio con 0,97 puntos porcentuales, electricidad con 0,78 puntos porcentuales y carne de res y derivados con 0,43 puntos porcentuales. La única subclase con contribución negativa fue papas con -0,02 puntos porcentuales.

Variación interanual (octubre de 2021 a octubre de 2022)

En octubre de 2022, la variación interanual del IPC fue 12,22%. El comportamiento interanual del IPC total en octubre de 2022 se explicó principalmente por la variación interanual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación interanual de 27,02%, siendo esta la mayor variación interanual. En octubre de 2022, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases yuca para consumo en el hogar (116,27%), cebolla (97,55%) y arracacha, ñame y otros tubérculos (96,23%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases panela cruda para consumo en el hogar (3,04%), zanahoria (5,89%) y concentrados para preparar refrescos (6,23%).

La división Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar registró una variación interanual de 16,74%, siendo esta la segunda mayor variación interanual. En octubre de 2022, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases productos de limpieza y mantenimiento (34,54%), equipo de iluminación (22,40%) y elementos de aseo (18,40%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases cristalería y vajilla para el hogar (5,55%), servicio doméstico (5,76%) y ropa confeccionada para cama (6,38%).

La división Información y comunicación registró una variación interanual de 0,21%, siendo esta la menor variación interanual. En octubre de 2022, el único incremento de precio se registró en la subclase equipos de telefonía móvil, similares y reparación (3,19%). Servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet no presentó variación.

En octubre de 2022, las mayores contribuciones a la variación interanual en las doce divisiones del IPC total se registraron en las siguientes subclases: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio con 1,13 puntos porcentuales, electricidad con 0,89 puntos porcentuales y carne de res y derivados con 0,56 puntos porcentuales. La única subclase con contribución negativa fue aparatos de procesamiento de información y hardware con -0,01 puntos porcentuales.

