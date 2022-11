Agarraron a dos operadores de los pranes de Puente Ayala

Dos personas fueron capturadas por estar presuntamente vinculadas con los líderes negativos del Internado Judicial de Anzoátegui, ubicado en Puente Ayala, Barcelona, según fuentes militares.

Los procesados son: Deivis Basilio Romero Rodríguez y Verónica Alejandra Camacho Paraguán, quienes fueron capturados en el sector Campo Claro de la capital anzoatiguense, por agentes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), quienes ejecutaron la orden de investigación Nº GNB-CONAS-GAES-52-ANZ-SIP:0203-22, por el delito de extorsión, reveló la fuente.

A los detenidos les incautaron dos equipos telefónicos, un camión Ford F-350, placa 59CABP, cuatro láminas de losacero y cinco láminas de polipropileno.

El informe elaborado por el Conas refiere que los dos detenidos eran “los encargados de recibir el dinero, materiales de construcción y objetos provenientes de las llamadas extorsivas realizadas por el Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada que opera desde el Internado Judicial de la ciudad de Barcelona (Puente Ayala)”.

En otro procedimiento, los militares detuvieron en Santa Ana (Anzoátegui) a Stiven José Chafaldet Ramón y le incautaron un arma de fuego no industrializada y un rifle Shoots 22 Long & Long Rifle And High, Speed Shorts. No poseía porte, dice el reporte.

El sujeto fue entregado al Ministerio Público.