Periodista le echa leña al fuego al opinar sobre Chyno Miranda y su novia Astrid Falcón: ‘los une la droga’

Desde hace varios días la historia de Jesús Miranda, mejor conocido como Chyno, ocupado las principales noticias de la farándula en el país, luego de que fuera trasladado desde el centro de rehabilitación tía Panchita hacia una clínica privada para evaluar su salud.

Según la periodista Mandy Fridmann, este movimiento fue hecho por la actuación de Astrid Falcón, la actual novia de Chyno.

Falcón es ingeniera y conoció a Chyno hace seis años en un viaje que el cantante hizo a Venezuela, donde tuvieron una breve relación, que retomaron nuevamente en 2021 luego de que el artista comenzara a presentar problemas de salud y retomará su adicción a las drogas.

Presuntamente ella viajó a Miami, en Estados Unidos, para visitarlo e incluso cuando él se divorció de Natasha Araos, y ahora se convirtió en la novia oficial del intérprete pero no han llegado a convivir.

En la visita a la Ciudad del Sol, ella vivía en el departamento de su papá, mientras que el cantante estaba en una casa que le rentaron sus amigos junto a los cuidadores, porque el no tenía dinero.

En un trabajo publicado por El Diario, Fridmann sentenció: «Hablamos con varias personas en el entorno de Miranda, quienes nos aseguran que además del amor que se pudieran tener, los une algo más fuerte y a la vez más peligrosa: las drogas».

Presuntamente, Falcón tiene problemas de adicción a las drogas al igual que Chyno.

En la querella que Falcón entabló contra el centro de rehabilitación dónde su novio estaba internado, ella alegó que a él lo tenían recluido y que, en casi un año, no le han permitido visitarlo.

De manera extraoficial se conoció que Falcón solo ha podido visitar a Chyno una vez desde que está internado y eso fue el 8 de agosto de 2022, y la razón supuestamente sería por su propio problema de adicción.

Cuando Jesús Miranda ingreso al centro de rehabilitación Tía Panchita, estaba acompañado por sus familiares: su madre, Alcira Pérez; su prima, Yarubay Pérez, quien tenía la potestad sobre el artista; y su novia, Astrid Falcón.

Chyno llegó a Venezuela con problemas neurológicos, físicos, ansiedad, con dificultad para hablar y para ir al baño, lo que representaba un gran desafío para atenderlo, pues cualquier error puede inflamar su cerebro y llevarlo a la muerte, y su enemigo más grande son las drogas.

Toda la familia incluyendo a la novia debieron seguir un protocolo para poder ser parte del proceso de recuperación del artista, está sería una de las condiciones que impone la clínica para poder verlo, y aunque ella acepto hubo algo que le impidió estar presente en la primera visita.

El centro de rehabilitación le habría exigido a Falcón presentar un examen toxicológico negativo para poder determinar que su sistema estaba libre de cualquier tipo de estupefaciente; sin embargo, la prueba realizada el 29 de diciembre de 2021, dio positivo. Por esta razón no pudo pasar tiempo con su novio ese día y en otras oportunidades, y todo sugiere que está sería la verdadera razón por la que se le impedía visitarlo a pesar de que él pedía verla.

La visita qué le permitieron a Falcón en agosto fue debido a que en esa oportunidad sus exámenes dieron negativo lo que indicaba que su sistema estaba libre de estupefacientes cumpliendo así La única condición que imponía la clínica para visitar a su novio.

De acuerdo con esto, a Falcón no se le estaba impidiendo visitar a Miranda, sino que ella no estaba en condiciones de hacerlo.

Según las personas allegadas a Chyno, Falcón sería para él, además de amor o atracción, tener el acceso a esa felicidad momentánea que le provoca su adicción.

Además se conoció que Falcón le pidió ayuda al estratega de comunicaciones irrael Gómez y le presentó pruebas de que Chyno no estaba viviendo en condiciones adecuadas, por esta razón Gómez puso a disposición todas sus herramientas, cómo lo ha hecho en otras oportunidades con casos de abuso en el país, pero posiblemente sin saber que este amor pone en riesgo la vida del cantante.

Con esta querella Astrid no solo está pidiendo que Chyno salga del centro de rehabilitación, sino que también le den la postestad legal a ella que en este momento ya no está a cargo de la prima del artista sino del estado.

Cabe destacar que Falcón no estaría amparada por la ley para tener la potestad legal de Chyno, tomando en cuenta que aún no puede decidir nada por sí mismo y que el noviazgo de ellos es relativamente reciente y no cuenta con el tiempo que exige la ley para considerar la figura de concubinato, pues, según la ley de concubinato venezolana tendrían que tener más de tres años de convivencia que se puedan comprobar con pruebas y testigos, sin embargo en este caso la pareja no tiene más de un año de noviazgo y nunca han convivido, cuándo vivían en Miami cada uno lo hacía en su casa y tras llegar a Venezuela Miranda fue internado a los 5 días y desde entonces no se habían visto hasta que a ella lo permitieron en agosto pasado.

Astrid Falcón