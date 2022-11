AP Fiscalía de EEUU presenta pruebas de fraude de G.O y pasaporte #AlexSaab + Gráficas

El periodista Joshua Goodman de la agencia AP y Roberto Deniz de Armando. Info, presenta las evidencias que el Ministerio Publico de EEUU presentaron ante el juez de la causa del colombiano Alex Saab

La Fiscalía de Estados Unidos acaba de presentar documentos que derrumban por completo la supuesta condición de “diplomático” de Alex Saab y, peor aún, muestran cómo el gobierno de Maduro y sus abogados presentaron documentos forjados ante la justicia estadounidense

El primero y más grotesco. Los abogados presentan una Gaceta Oficial Extraordinaria 6.373 del 26/04/2018 en la que aparece el supuesto nombramiento de Alex Saab como “enviado especial”. Basta googlear eso para ver el forjamiento.

How to disprove Alex Saab's claim of diplomatic status?



One clue: the U.S. Library of Congress.



New court filing shows 4/26/18 e-version of Venezuela's Official Gazette provided by Saab's attorneys doesn't match a printed copy of same edition– #6,373– held at @librarycongress pic.twitter.com/cVoOfc6UEP