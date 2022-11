Aseguran que Piqué decidió retirarse antes de usar la camisa que dijera Shakira (Reacciones)

Gerard Piqué anunció el pasado jueves 3 de noviembre que se retirará del fútbol profesional y que este sábado sería su último juego en el Camp Nou ante el Almería, como lo explicó en un video publicado en su cuenta en la red social Twitter.

En el clip, que dura dos minutos, el jugador recordó su trayectoria en ese deporte desde que llegó a La Masía. “Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, dijo.

No obstante, dejó una puerta abierta a un regreso en el futuro, aunque lejos de las canchas: “Ya me conocéis, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca el Barça”.

Usuarios en Twitter bromearon y publicaron memes de que el motivo principal por el que el futbolista informó de manera inesperada su retiro tras 18 años de carrera profesional, es para no usar el logo de su expareja y madre de sus dos hijos, Shakira.

De acuerdo con medios internacionales, el patrocinador principal del club, Spotify, cambiara su logo por el de la colombiana, después de ser una de las cantantes más importantes de la plataforma de música.

Shakira, de 45 años de edad, y Piqué, de 35, terminaron su relación sentimental después de 12 años de estar juntos, aunque no quisieron casarse. Tienen dos hijos, Milan, de 9 años, y Shasha, de 7 años.

Por tiempo después, Piqué se mostraba de forma afectuosa en público con Chía Martí, mientras Shakira se ha dedicado a sus hijos y a impulsar su carrera musical.

Since Pique is retiring, let’s not forget that Shakira with Waka Waka did more for football than him.

pic.twitter.com/WYMYQRhfcL

— ¹ ˣ ¹¹ (@formulakimmich) November 3, 2022