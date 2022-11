Horóscopo del 7 de noviembre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este lunes 7 de noviembrede 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

Después de mucho tiempo esperando ver rendir frutos de tu esfuerzo y trabajo, este día te será recompensando de una manera que nunca imaginaste todo el tiempo y dedicación que invertiste en ese trabajo, una suma de dinero llegará a tu cuenta bancaria, cuida muy bien de esa cantidad. Procura estar más al pendiente de tu salud estomacal, ya que estarás sufriendo de algunos malestares.

TAURO

Una propuesta se presentará por parte de tu pareja y lo que provocará en ti serán un cúmulo de emociones que no te dejen estar en paz, tranquilo, se trata de algo bueno que te hará cambiar un poco el chip del ritmo que estaban llevando en su relación hasta este momento. Un descanso reparador es lo que necesita tu cuerpo para poder seguir adelante con todas las actividades que tienes en puerta.

GÉMINIS

Estás lleno de postividad lo que se ve reflejado en el tipo de personas que estás atrayendo a tu vida, y es que no solo se trata de personas sino también de situaciones, de las que más allá de complicarte tu vida lo que hacen es que te facilitan ciertas situaciones. Una actitud positiva te ayudará a que todas tus realciones, en especial con tu pareja sigan fluyendo como el aire.

CÁNCER

Una conexión bastante especial se dará entre tu pareja y tú, pues habrá una situación que los haga estar más cercanos que nunca, que ese amor no se pierda y se mantenga siempre intacto. Para gozar de un buen estado de salud, trata de salir más y estar en contacto con la naturaleza, comienza tu semana saliendo a tomar un poco de aire fresco, esto te ayudará a sentirte mejor.

LEO

Uno de los signos líder por naturaleza, pero muchas veces esto no es una buea cualidad cuando de amor se trata, con tu pareja debes dejar de lado esta caracterísitica tuya, pues no esta bien que siempre quieras hacer las cosas a tu manera. Tu buen apetito antes de dormir te esta provocando un mal descanso, trata de llevar una cena más ligera para que puedas tener un mejor descanso.

VIRGO

Las mentiras son algo que te colma la paciencia, más si se trata de una costante en tu relación amorosa, trata de externarle a tu pareja que este tipo de cosas te enojan y que además no son nada buenas para la relación pues cuando te otra mitad te diga la verdad, ya no podrás creerle. Este día los astros se alinean a tu favor para que te conviertas en una personas más arriesgada en el trabajo.

LIBRA

Por más que te entusiasmen los logros que estás teniendo el trabajo, lo recomendable es que tengas un poco de discreción pues hay personas a tu alrededor que te tienen mucha envidia y solo te harpan sentir mal. El cansancio esta tomando mucho partido en tu vida, no dejes que este se parte de y de ahora en adelante procura tener más horas de sueño y en las que descances más.

ESCORPIO

Pensar antes de actuar, es muy recomendable prestar atención a esos actos que haces con tu pareja ya que muchas veces actuas por impulso, esto puede provocar que hagas sentir a tu pareja cuando realmente no es así. Este día te sientes con energía de más, trata de enfocarla en hacer cosas buenas que te aporten, o bien puedes contagiar a los demás de ella para que se sientan bien.

SAGITARIO

El celular se esta volviendo una adicción para ti, por lo que un desconecté de este no te vendría nada mal, esto también puede ayudar a que goces de una mejor salud y evites esos malestares como dolor de cabeza e insomnio. Una situación bastante compleja se presentará este día en el trabajo, mantente alerta de todo lo que suceda pues debes saber cómo actuar sin perder el control.

CAPRICORNIO

Aunque no lo parezca, ese incoveniente que se ha presentado en tu relación tiene solución, no te detengas por tan complejo parezca el camino, al final del día ambos pueden darle solución a las cosas. No debes preocuparte por las cuestiones del dinero, este mes al parecer los astros se alinean a tu favor para que no te veas apretado en gastos y demás cosas económicas.

ACUARIO

Este día debes tener cuidado en no gastar tu dinero en cosas vanas, pues al parecer las deudas son algo que acumulas y que te hace que tu dinero no rinda; cuida más te economía y lleva un mejor control de tus finanzas. Estas pasando por una racha en la que te sientes bastante solo, no dejes que esto siga y comunícalo a tu pareja, pues debe entenender tus sentimientos.

PISCIS

En la relación siempre debe haber alguien que de el primer paso a la reconciliación, pues si no eres tú, las cosas en tu vida amorosa se verán muy afectadas conforme vaya pasando el tiempo. A pesar de que habías estado aplazando varios pendientes ya actividades que tenías en puerta, finalmente podrás sacar adelante todo lo que has dejado en stand bye.