México | Senadores del PAN evitarán que gobierno disponga activos financieros de instituciones públicas

Senadores del PAN advirtieron que darán la batalla para evitar que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, pueda disponer de activos financieros de instituciones públicas como se propone la reforma a dos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Kenia López Rabadán y Damián Zepeda comentaron que, desde el Senado como Cámara revisora, “estaremos dando el debate, pero el Presidente de la República debe dejar de polarizar a México y dejar de estar obsesionado con la destrucción de las instituciones”.

La iniciativa, avalada el pasado viernes por la Cámara de Diputados y que aún debe aprobar el Senado por mayoría simple, le abre la puerta al Poder Ejecutivo federal para utilizar activos financieros y ahorros que no provienen de ingresos fiscales (de impuestos), como alternativa para capitalizar el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Damián Zepeda consideró que no es correcto que el gobierno de Morena pueda tomar activos como pensiones, vivienda ahorros u demás, para “rellenar” el Fondo de Estabilización que se “gastaron irresponsablemente”.

Subrayó que buscará se corrija desde el Senado “esta errónea reforma, que hoy dicen no hará lo que sí dice”.

La Secretaría de Hacienda desmintió que el Gobierno federal vaya a tocar fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, bonos de pensiones y acciones de las Siefores, como difundió la oposición en los últimos días.

Al respecto, Damián Zepeda respondió a la dependencia desde su cuenta de Twitter: “Y no, no basta con un comunicado prometiendo que no los usarán, la reforma dice que sí pueden y debe corregirse”.

Agregó: “Muy fácil: Que quede claro, en la ley que no se puede tocar el dinero de los ciudadanos”.

Finanzas públicas y la economía del país

Actualmente este fondo sirve para aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía del país, cuando ocurren disminuciones en los ingresos del gobierno federal, permitiéndose cubrir -con los recursos del Fondo de Estabilización- el gasto previsto en el Presupuesto de Egresos.

Por ejemplo, hoy en día, si el gobierno proyecta que tendrá ingresos por 100 millones, y en realidad solo recibe -por los impuestos que cobra- 80 millones, los 20 millones que le faltan para completar su gasto los toma del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, cuyos recursos eran parte de los ahorros registrados en administraciones anteriores.

Por ello, el senador panista destacó que “no es asunto de fe o creerles, debe garantizarse expresamente”.

