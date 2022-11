▷ Primero Justicia debate diferencias internas y mecanismo de elección de candidato #8Nov

Primero Justicia (PJ) debate, este martes 8 de noviembre, varios aspectos sobre su futuro político, entre ellos la fecha y el mecanismo de escogencia del candidato presidencial que presentará a las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria, en 2023. «Aún no hay mecanismo. Hay la paz y la voluntad de hacerlo», enfatizó una dirigente del partido este martes. El debate sigue abierto y se espera siga durante esta misma semana.

Primero Justicia (PJ) debatió, este martes 8 de noviembre, varios aspectos sobre su futuro político, entre ellos la fecha y el mecanismo de escogencia del candidato presidencial que presentará a las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria, en 2023.

En la discusión, que inició el lunes 7 de noviembre, participan los miembros de la Junta de Dirección Nacional (JDN), que se reúne de forma semanal y está integrada por 35 miembros.

Fuentes de Primero Justicia, consultadas por TalCual para la elaboración de esta nota y que pidieron mantener en reserva su nombre, señalaron que, en la discusión del lunes, se abordaron las diferencias internas tras los cuestionamientos de Tomás Guanipa, vicepresidente de Asuntos Políticos del partido, al acto en el que Carlos Ocariz, precandidato presidencial, lanzó el Movimiento por la Democracia Directa y la Propiedad Privada en Venezuela.

Aunque luego borró los tuits, Guanipa dijo, el sábado 5 de noviembre, que «hay movimientos antipartidos usando a la gente de Primero Justicia. Un poco de respeto. En unos meses, sabremos cuál movimiento prevalecem el X o el de PJ, el tema es claro».

Según trascendió, en el debate de Primero Justicia, varios dirigentes plantearon que, en el movimiento organizado por Carlos Ocariz, podrá participar la militancia del partido por voluntad propia y no se puede, por tanto, sancionar a la militancia que participa en el Movimiento por la Democracia Directa y la Propiedad Privada en Venezuela.

Dentro de la JDN de Primero Justicia, hay quienes piensan que el movimiento dirigido por Ocariz confunde a la militancia, la cual estaba siendo utilizada para respaldar una precandidatura. Otros piensan, por su parte, que la iniciativa de Ocariz fortalece al partido porque es una nueva forma de hacer política que involucra a los sectores sociales.

Todavía en la tolda amarilla no se ha decidido la fecha de la elección del candidato presidencial ni el mecanismo de escogencia, aseguran varios dirigentes.

«Estamos en eso. Aún no hay mecanismo. Hay la paz y la voluntad de hacerlo», enfatizó una dirigente, al mediodía, de este martes.

La tarde de este martes, terminó la reunión de la Junta de Dirección Nacional de PJ siguen todavía haya una decisión. El debate sigue abierto y se espera siga durante esta misma semana.

En 2012, PJ presentó a Henrique Capriles como candidato para las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El exgobernador de Miranda ganó la postulación opositora, en febrero de ese año, con 62% de los votos. En octubre de ese año, el dirigente se midió en las presidenciales con Hugo Chávez, en una contienda en la que el militar obtuvo 55.07% y Capriles 44.31%.

Hasta ahora, dentro de Primero Justicia, Carlos Ocariz y Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 y quien fue electo gobernador del Zulia en 2017 (pero no asumió por no juramentarse ante la constituyente), son los únicos que ha presentado formalmente sus aspiraciones. En el caso de Capriles, no ha hablado de forma explícita sobre una eventual candidatura para 2024.

PJ realizó un proceso de elecciones internas, el 29 julio de este año, el cual registró una participación de 29,6 %. Los delegados al Comité Político Nacional escogieron el 24 de septiembre a la dirigente María Beatriz Martínez, diputada de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, como presidenta. Richard Mardo quedó electo como presidente adjunto.

La tolda amarilla cambió su estructura, en la que había un coordinador nacional, un secretario general y un secretario de organización, por la figura de la Presidencia y cinco vicepresidencias: Estrategia y Relaciones Internacionales, Asuntos Políticos, Organización, Formación y Programas y Nuevas Generaciones.

