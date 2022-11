Chile | Golpean brutalmente a joven de 19 años en Temuco

Un presunto intento de secuestro en contra de una joven de 19 años fue captado por cámaras de seguridad de la Villa Caupolicán en Temuco.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo pasada la medianoche, cuando una joven circulaba por el sector, siendo interceptada por un vehículo.

Es en ese momento que dos antisociales intentaron golpearon a la mujer, quién se resistió al ataque y comenzó a gritar en busca de ayuda de los vecinos, quiénes activaron las alarmas comunitarias y luego la auxiliaron.

«Él me tiró el pelo, esa fue la manera en la que me pudo agarrar, ahí me tiraron al piso y me golpearon. Yo quedé con mi celular en la mano tratando de activar el modo del SOS«, relató la afectada a TVN Red Araucanía.

La joven continuó señalando que «lo único que pensé es que si aquí no entrego mis cosas, me van a seguir pegando. A lo que después el auto retrocede, se suben estas dos personas que me agredieron, y se dieron a la fuga«.