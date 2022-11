En la Cruz de El Pastel se sienten olvidados por las autoridades

Los residentes de la calle Campo Real de La Cruz de El Pastel, en el municipio García, se sienten abandonados por las autoridades municipales y regionales. Las aguas negras, las fallas en la vialidad y el alumbrado público los mantiene preocupados.

Hernán González, vecino de La Cruz de El Pastel, comentó que parte de esta comunidad tiene problemas con las aguas negras, ya que se desbordan.

«Las aguas servidas se desbordan y esto es un cochinero. La verdad es que hemos ido a la Alcaldía de García para que nos apoyen, pero acá no hay gobierno. El alcalde no existe y no hace nada por su comunidad».

Asimismo, relataron que por las noches todas las calles de la Cruz del Pastel están oscuras, ya que los postes no tienen luminarias.

«Esto es una boca de lobo, si no fuera por las luces de las casas esto estaría totalmente oscuro. No es posible que en otros municipios pongan sus lámparas y a nosotros nada».

Los habitantes de esta comunidad también expusieron que la vialidad está totalmente descuidada y llena de huecos, por lo que los carros sufren al pasar.

«Hace más de 15 años que por acá no aplican asfalto. Antes decían que las plantas no servían, pero ahora hasta se recicla el asfalta. Acá lo que hay es falta de voluntad para dar soluciones a la gente», dijo Luis González.

También, comentaron que la calle no tiene aceras, por lo que las personas deben caminar por la carretera, que está irregular y en zonas tiene charcos de las aguas servidas.

