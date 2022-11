España | «Su modelo de salud va contra el nacional»

Desde la mesa del Consejo de Ministros, con los recursos públicos del Gobierno y la retransmisión en directo por los principales medios de comunicación del país, la ministra de Sanidad Carolina Darias ha salido a arremeter este martes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la situación de la sanidad. La socialista ha acusado a la mandataria madrileña de «ir a la contra» de la planificación del Ejecutivo y el resto de autonomías respecto al Sistema Nacional de Salud Pública.

Con varios gráficos en la mano, la ministra de Sanidad ha reprochado a la Comunidad de Madrid «una disminución del 2% de oferta de plazas de familia y comunitarias», aunque Ayuso tiene en nómina a más médicos que Pere Aragonés, Emiliano García Page y Ximo Puig. Una afirmación falsa que Darias ha utilizado para preguntarse: «¿Alguien entiende, siendo una de las especialidades más deficitarias, que Madrid no solamente no siga la estela de todo el Sistema Nacional de Salud, sino que vaya a la contra?». La ministra ha manifestado que «en sanidad no sólo hay que gestionar, hay que planificar» y, a su juicio, «todos lo estamos haciendo bien» menos la Comunidad de Madrid.

Carolina Darias ha pedido a Ayuso y al resto de miembros del Gobierno autonómico madrileño «respeto a los profesionales sanitarios». Algo, ha trasladado, que debe ir «más allá de las reivindicaciones legítimas que tienen que hacer». La titular de Sanidad ha manifestado que «a esta ministra le preocupa la situación» y advierte que «cuando hay un conflicto lo que hay que hacer es tender puentes, no echar gasolina». Aunque ella ha hecho todo lo contrario alentando las protestas de los médicos y enfermeros en huelga.

Darias, que se ha presentado ante los periodistas muy amparada en datos y gráficos para atacar a Ayuso, es la última socialista en salir a atacar a la presidenta de Madrid, a quien el PSOE ha vuelto a colocar como su principal objetivo. En Moncloa, en su intento de ningunear a Alberto Núñez Feijóo, están empeñados en volver a situar el debate de cara político en el cara a cara entre Ayuso y Sánchez, pese a ser una estrategia que se ensayó y fracaso con motivo de las elecciones madrileñas del 4 de mayo de 2021.

Por su parte, Ayuso cree que lo que está tratando de hacer la izquierda es «cambiar el modelo liberal» de la Sanidad madrileña, que ha dado «mucho éxito». Ese modelo es el de «la colaboración público-privada y un modelo que lo que está permitiendo es que se sigan construyendo hospitales y que siendo una sanidad pública y absolutamente gratuita atienda a muchísimos ciudadanos no solo de aquí sino de fuera y que se siga innovando con los tratamientos».

Para la presidenta regional, «hay un activismo político» en torno al tema de la Sanidad en Madrid, porque «la izquierda literalmente se está hundiendo y utilizan estos centros, no para poner propuestas, no para ayudar, sino que intentan poner su pancarta para hacer algo que es insensato porque no va en contra mía sino de los ciudadanos».