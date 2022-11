España | última hora en vivo de la jornada electoral

Los norteamericanos han empezado a votar en las elecciones legislativas de EEUU, denominadas ‘midterms’, al celebrarse a mitad de legislatura; será un largo proceso, puesto que el país tiene nueve husos horarios. Más de 250 millones de estadounidenses pueden votar, y seguramente más de 140 millones lo harán. Están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado. El resultado de las elecciones determinará, ante todo, si el presidente Joe Biden conserva su capacidad legislativa.

Maquinas rotas «repentinamente»

Un juez en Arizona bloquea el pedido de los republicanos para que se cuenten los votos manualmente en el condado de Maricopa luego de que 2 de cada 3 máquinas de votación se hayan roto «repentinamente».

Cierran los colegios electorales de las ‘midterm’ en la costa este de Estados Unidos

Los colegios electorales de Estados Unidos han comenzado a cerrar las puertas este martes en la costa este, después de una jornada electoral de mitad de mandato en las que el Partido Demócrata busca mantener su mayoría en las dos cámaras del Congreso de cara a los dos últimos años de mandato del presidente Joe Biden.

Los primeros puestos de votación presencial han iniciado su cierre a las 18.00 hora local (00.00 hora peninsular española), en algunos distritos de Indiana y Kentucky. La votación presencial arrancó al mediodía después de que más de 45 millones de personas hayan votado de forma anticipada en al menos 47 estados.

El estado de Texas ha registrado la mayor cantidad de votos anticipados, con más de 5,4 millones, seguido de Florida, con más de 4,9 millones, y California, con más de 4,7 papeletas, según datos proporcionados por Edison Research and Catalyst.

El republicano Mehmet Oz, un musulmán para hacerse con’The Keystone State’

El republicano Mehmet Oz hará historia si gana una reñida contienda por el Senado de los Estados Unidos en Pensilvania ante el demócrata John Fetterman. Oz, un cirujano cardiotorácico y ex celebrity televisivo, sería el primer estadounidense musulmán elegido para el Senado, una posibilidad que ha ganado poca atención dado el enfoque de los votantes en el crimen y la economía.

«Oz está a punto de ser un gran momento y muestra lo lejos que hemos llegado», dijo Grover Norquist, presidente de Americans for Tax Reform y alguien que sirvió como representante republicano de la comunidad musulmana estadounidense en años anteriores. «Incluso en la década de 2000, había fanáticos que atacarían a cualquier musulmán por conseguir un trabajo en la administración Bush».

¿Cómo se sabe quién gana?

En Estados Unidos no existe una autoridad electoral central y, por este motivo, las Secretarías de Estado de cada uno de los 50 estados del país se encargan del recuento de votos.

Como este proceso suele alargarse durante días, el resultado de muchas batallas electorales suele conocerse el mismo día de la votación, pero otras veces es tan ajustado que pasan días o incluso semanas.

Ahora bien, durante la noche electoral, los grandes medios de comunicación estadounidense, como la CNN o el The New York Times, entre otros, se encargan de declarar qué candidato ha ganado una contienda.

La NBA frena su competición por las elecciones legislativas

La mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA, ha decidido parar su actividad hoy para contribuir a que la sociedad estadounidense centre su mirada en las elecciones legislativas, que decidirán el equilibrio de poderes tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Identifican al agresor de Ted Cruz

La policía identificó al hombre que arrojó latas de alcohol al senador Ted Cruz, republicano por Texas, durante un desfile. Joseph Halm Arcidiacono, de 33 años, fue acusado de un delito grave después de arrojar dos latas, que Cruz identificó como refrescos White Claw y la policía identificó inicialmente como cervezas, según el Houston Chronicle. Cruz recibió un golpe en el pecho y el cuello, pero no sufrió heridas graves.

Cruz luego agradeció a las fuerzas del orden por su rápida respuesta al incidente y se burló de Arcidiacono por lanzar con un «brazo de fideos».

Trump envía un mensaje a DeSantis

Un abogado del ex presidente Donald Trump envió un polémico mensaje al gobernador de Florida, Ron DeSantis, el lunes antes de las ‘midterms’. “Creo que me gusta lo que DeSantis está haciendo en Florida. Pero necesita quedarse en Florida”, dijo la abogada Alina Habba durante una entrevista en Right Side Broadcasting Network desde un mitin de Trump en Vandalia, Ohio.

Lake promete ser la pesadilla de los medios

La candidata trumpista a gobernadora de Arizona, Kari Lake, -posible compañera de fórmula de Trump- se comprometió a ser la «peor maldita pesadilla en ocho años» de los medios si es elegida.

Lake, una ex periodista de televisión local conocida por sus críticas a la prensa, se enfrentó a un reportero de CBS después de que éste le preguntó si cumpliría un mandato completo si fuera elegida, y señaló los rumores políticos de que sería la compañera de fórmula de Donald Trump si se postula para presidente en 2024.

Kari Lake to reporter:

