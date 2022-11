Los servicios que más incrementaron en octubre fueron los públicos y de telecomunicaciones. Para el economista Ángel Alvarado, la caída de los precios del petróleo ha impactado en el tipo de cambio y en la estabilidad de la economía

Inflación en Venezuela y alza del dólar: ¿Qué esperar al cierre de 2022?

Autor: Yoselin González

Fecha de publicación: 2022-11-08 19:26:22

