México | Envía Creel a AMLO libro sobre política de Aristóteles para que conozca el término de oligarquía

En espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le envíe el diccionario sobre política que le prometió para que sepa que es oligarquía, el líder de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel informó que también enviará al mandatario un libro sobre La Política de Aristóteles”.

Preciso que con este ejemplar busca que el titular del Ejecutivo conozca el significado de la palabra oligarquía.

“Presidente, le envío el libro ‘Política’ de Aristóteles. El pueblo somos todos, incluyendo la oposición, las minorías y la diversidad que existe en el país. Sin ser éste un diálogo, cuando menos se ha abierto la comunicación entre usted y yo, gracias a los antiguos griegos”.

En conferencia

En conferencia de prensa, Creel Miranda firmó y dedicó el libro a López Obrador y, confió en que finalmente el mandatario acepte sentarse a dialogar sobre los dos libros; el diccionario y la Política de Aristóteles.

Invitó a López Obrador a hacer una lectura más pausada y con mayor reflexión sobre el concepto de oligarquía, como “el gobierno de los pocos”, cuando un grupo en el poder no reconoce a la oposición ni la diversidad, o cuando dicta qué ciudadano es bueno y qué ciudadano no lo es, qué pueblo es bueno y qué pueblo no lo es.

El pasado jueves, el líder camaral rechazó el pasado jueves las afirmaciones del titular del Ejecutivo respecto a que el Instituto Nacional Electoral (INE) está en manos de la oligarquía “antidemocrática y corrupta”.

“El máximo oligarca del país se llama Andrés Manuel López Obrador; la máxima oligarquía del país se llama Morena; ¿qué quiere decir oligarquía? el gobierno de los pocos y las élites, ¿quién tiene el poder en México?, lo tiene él”.

Presidente, usted es el mayor oligarca de este país, es el que tiene más poder de todos los poderes, no confunda a la gente, véase usted mismo, véase en el espejo, póngase su banda y verá que el mayor oligarca es usted, presidente López Obrador”, puntualizó.

Sin embargo, López Obrador reviró ayer desde su conferencia matutina a Creel:

“Ya le voy a mandar un diccionario sobre política al diputado Creel para que recuerde, porque lo debe de saber, lo ha de haber olvidado, sobre las formas de gobierno que definía Aristóteles, para que sepa distinguir entre lo que es democracia y la oligarquía”.

El panista indicó que con este libro se confirma el significado de oligarquía.

Un gobierno, dijo, que intenta concentrar todo el poder, que desconoce a la oposición, a la diversidad e impone propuestas legislativas sin cambiarle una sola coma a su propuesta se llama oligarquía, concluyo Creel Miranda

ZG