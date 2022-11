El presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias (Profranquicias), Carlos Durán, expresó que muchas marcas «quieren volver» a Venezuela.

En ese sentido, acotó que a diario en Brasil, se abren 30 franquicias nuevas, «nosotros llegamos a estar cerca de esa cifra, queremos recuperarla».

«Son países que tienen estructuras mucho más competitivas y propicias en cuanto al esquema de gastos y estructuras de costos. Venezuela no tiene esa productividad», sumó.

Comentó que «hay más franquicias venezolanas en Colombia que aquí, quizás eso se empiece a revertir, dada la competitividad. Somos un poco improductivos porque hay distorsiones económicas aún, tenemos unos gastos de servicios que no son los más eficientes posibles, no tenemos crédito bancario, nuestros clientes no tienen crédito al consumo».

«Sin embargo, hemos mejorado, es un año de crecimiento, tenemos buenas expectativas para el cierre y para el año que viene, pero aterrizados porque nos falta mucho», resaltó.

Durán precisó que Venezuela tiene una infraestructura «deseada» que «no la tienen otros países», así como también están los centros comerciales que «son nuestro hábitat natural, tenemos tremendas infraestructuras».

«Necesitamos un triángulo: franquiciante que es la marca, un interesado en invertir y una locación, pero en el medio se conjugan los recursos financieros, el crédito al empresario y a la pequeña y mediana empresa», explicó.

– Pasan de 5 años –

El gremialista aseveró que el 80% de los negocios franquiciados en el país pasa de los 5 años, mientras que el 5% de los emprendedores solo pasa los 5 años.

«De mayo a agosto de 2022, vimos una ralentización importante en esa aceleración que teníamos del crecimiento (económico), dado el pico inflacionario de agosto. Esto sigue afectando al poder de compra, al poder adquisitivo del venezolano», indicó.

Manifestó, además, que en el sector franquicias sigue entrando inversionistas y marcas «que vienen a dinamizar» esta área.

«Sí hemos trabajado en mecanismos distintos de financiamiento, hemos llegado a la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), hemos buscado emitir acciones preferentes de franquicias al mercado de valores, para que cualquier venezolano pueda invertir US$100 o US$200 en comprar una marca venezolana que se expanda en el país», dijo en Globovisión.