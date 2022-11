muertes por cáncer de próstata van en aumento

1490508

Durante el año 2021 fallecieron 3.792 hombres por cáncer de próstata, lo que quiere decir que 10 murieron al día por la enfermedad, mientras que 8.227 pacientes fueron diagnosticados con la patología durante todo ese año, lo que significa que a diario se detectaron 23 nuevos casos, de acuerdo con cifras de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), organismo que exhortó a la población masculina a realizarse los chequeos urológicos para detectar a tiempo el cáncer.

El presidente de la SAV, Cono Gumina, afirmó que en Venezuela el cáncer de próstata representa la primera causa de muerte oncológica, por encima incluso del cáncer de mama. Explicó que las cifras de fallecidos van en aumento; mientras que en otros países este tipo de cáncer está en cuarto lugar en cuanto a mortalidad se refiere.

«No se están haciendo las cosas bien en Venezuela. Me refiero a todos los que estamos involucrados en la lucha contra el cáncer, no solamente la Sociedad Anticancerosa sino todas las organizaciones sin fines de lucro, y el mismo Estado, ya que las políticas públicas no están orientadas hacia el despistaje y el diagnóstico precoz del cáncer», apuntó.

Pronósticos de mortalidad e incidencia por cáncer de próstata en Venezuela durante 2021 | Gráfico: Sociedad Anticancerosa de Venezuela

Índices de muerte por cáncer de próstata pueden disminuir

El llamado de la SAV es a los hombres que cumplan con el grupo etario para que se hagan el despistaje de forma oportuna, y entre todos bajar las cifras de mortalidad en el país. Aseguró que los índices de muerte por cáncer de próstata pueden disminuir con un diagnóstico a tiempo.

«Lo que queremos es trabajar para que nuestra estadística vaya igual o mejor que en el resto del mundo. El cáncer de próstata tiene que convertirse en una enfermedad crónica, completamente tratable, no en una causa de mortalidad», afirmó Cono Gumina.

El cáncer de próstata se diagnóstica con más frecuencia entre los 65-74 años edad y la mortalidad ocurre mayormente a partir de los 75, según el estudio Pronósticos de la mortalidad e incidencia de cáncer de próstata en Venezuela durante 2021, de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela.

Esta enfermedad se desarrolla a medida que los hombres envejecen, que es cuando la próstata puede a agrandarse y bloquear la uretra o la vejiga. En este caso, la pesquisa y el diagnóstico precoz se realizan con antígeno prostático y tacto rectal anual. En hombres con antecedentes familiares este chequeo debe comenzar a los 45 años y en el resto a los 50 años.

Actividades en el mes azul

Noviembre es el mes azul dedicado al impulso de la salud masculina, por lo cual la Sociedad Anticancerosa de Venezuela organizó una programación orientada a la concienciación sobre la importancia de los chequeos urológicos anuales y el diagnóstico temprano del cáncer.

El gerente general de la SAV, Juan Saavedra, afirmó que las actividades están dirigidas a la prevención del cáncer de próstata, pene, testículo y salud mental. Durante el mes de la salud masculina, se realizarán jornadas de pesquisas comunitarias y empresariales en Caracas y Guarenas; así como varias transmisiones en vivo a través de las redes sociales de la organización.

En la Clínica de Prevención del Cáncer (CPC) ofrecerán durante todo el mes precios especiales en los exámenes de antígeno prostático, el cual tendrá un costo de 17 dólares. En el caso de los ecos prostático y testicular se estarán realizando en 15 dólares cada uno.

Sociedad Anticancerosa de Venezuela organizó una programación es el mes azul dedicado al impulso de la salud masculina | Foto: Sociedad Anticancerosa de Venezuela

Este mes también celebrarán el evento de recaudación de fondos de la SAV, el Show de Emilio Lovera, el cual se realizará el 27 de noviembre en el hotel Pestana. Una oportunidad para relajarse y divertirse, pero que servirá para crear conciencia sobre el hecho de que el cáncer también es cosa de hombres. El sábado 10 de diciembre se celebrarán la carrera y caminata Blue Run, también a beneficio de la Sociedad Anticancerosa, en San Antonio de Los Altos.

Mairen Dona LópezGran Caracas

