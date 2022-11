Nick Carter, roto de dolor tras la muerte de su hermano

El cantante estadounidense Nick Carter, uno de los miembros del grupo Backstreet Boys, se mostró «roto de dolor» tras el fallecimiento de su hermano pequeño, Aaron, que fue encontrado muerto el pasado sábado en su casa de Lancaster, en California.

«Mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido», expresó el líder de la famosa «boyband» estadounidense en un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

«Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día (Aaron) quisiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba», agregó el intérprete de «Everybody» al referirse a los problemas que sufría su hermano.

El cantante acompañó su mensaje en la red social con algunas fotos antiguas junto a su hermano fallecido: «A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida, pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí».

My heart is broken. Even though my brother and I have had a complicated relationship, my love for him has never ever faded. I have always held on to the hope that he would somehow, someday want to walk a healthy path and eventually find the help that he so desperately needed. pic.twitter.com/89lsEdX9f8

— Nick Carter (@nickcarter) November 6, 2022