Colombia Primer vagón del metro de Bogotá será exhibido con el fin de educar a los futuros usuarios

En la mañana de este martes, la alcaldesa Claudia López, presentó el prototipo de vagones que harán parte del Metro de Bogotá.

Según la mandataria, el vagón que llegó a Bogotá desde China el pasado 28 de octubre, se llama “Vagón Escuela” y será exhibido en el Parque de los Niños a partir del 28 de febrero del 2023, con el fin de implementar campañas pedagógicas con futuros usuarios, bajo parámetros de cultura ciudadana.

Por otra parte, la mandataria destacó los avances sin precedentes que la administración distrital ha alcanzado para la construcción del Metro, y ratificó que este será una realidad.

“El Metro debe ser la base del transporte público. Lo quiero decir con claridad, Transmilenio no puede hacer lo mismo que un sistema de Metro. Este es nuestro plan de Movilidad de Bogotá-Región. Estamos haciendo la primera línea del Metro y tenemos la plata para hacer la segunda línea del Metro, y que Bogotá tenga lo que se requiere para adelantar la contratación de la Línea 2 el próximo año”, aseguró la alcaldesa mayor.

Finalmente, Claudia López se fijó la meta de entregar el 22% del contrato de concesión de la PLMB y la contratación de la obra de la segunda línea del Metro al finalizar su periodo administrativo en la alcaldía.

