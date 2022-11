Daniel Lahoud aboga por un gran acuerdo nacional: «2023 no será un año muy optimista para Venezuela»

El economista y profesor universitario, Daniel Lahoud, expresó que si Venezuela quiere tener un verdadero futuro prometedor, necesita un “plan serio por parte de los políticos”.

Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo Nacional debería hacer la reducción en los impuestos para atraer la inversión extranjera al país.

“Los capitales extranjeros quieren una seguridad patrimonial, que no me expropien, que me den la seguridad de que no me van a expropiar, pero fundamentalmente lo que quieren son impuestos bajos”, comentó.

En una entrevista concedida a Unión Radio, el experto añadió que Venezuela pudiera desarrollar una petroquímica, dado que tiene petróleo y puede extraer gas natural. “Tiene otra serie de ventajas, sobre todo vinculadas al sector minero”, dijo.

Aseveró que después del período de hiperinflación en el país, no se hicieron los ajustes necesarios “para que este crecimiento fuese de largo aliento”.

Proyecciones

El especialista afirmó que no es “muy optimista” de la situación de Venezuela en el primer semestre de 2023, dado que en los países desarrollados “va a haber crisis”.

“Estados Unidos está a punto de comenzar una recesión y lo mismo está ocurriendo en Europa. Cuando ocurre eso en los bloques desarrollados, normalmente el precio del petróleo se resiente y cuando la recesión se profundiza, el precio se cae”, explicó.

Estimó que el petróleo tendrá un pico a inicios de diciembre de este año y en los próximos 3 meses “deberíamos estar esperando la caída y en 6 meses, deberíamos estar sintiendo el efecto en Venezuela”.

Sostuvo que el 2023 “no va a ser un año muy optimista para Venezuela, hay que estar preparados, hay que pensar que vamos a tener un año difícil”.

“Hay que tener fe de que 2024 va a ser un año muy bueno, estos efectos de la crisis estarán subsanados en los países desarrollados y va a repuntar el precio del petróleo y se cumpla mi sueño de que regresen las trasnacionales a producir petróleo en Venezuela”, dijo.

Con información de Unión Radio