Demandan a Drake por fingir que apareció en la portada de Vogue

Condé Nast, propietaria de la prestigiosa revista Vogue, presentó una demanda contra Drake y su socio musical Savage 21 por hacer una portada falsa de Vogue en la que ambos aparecen para promocionar su álbum.La demanda afirma que explotaron el “tremendo valor que tiene una portada en la revista Vogue” sin realmente ganarse ese honor.En una demanda presentada el lunes en la corte federal de Nueva York, los abogados de la editorial calificaron el truco como una «infracción flagrante» de los derechos de marca registrada de la compañía. “Todo esto es falso”, escribieron los abogados de la editorial, exigiendo una orden judicial inmediata que obligue a Drake y a 21 a dejar de usar la portada “falsificada”. “Y nada de eso ha sido autorizado por los dueños de la revista”.Los representantes de Drake y 21 Savage no respondieron de inmediato las solicitudes de comentarios el martes por la mañana.Condé parecía particularmente molesto por la publicación de Drake en Instagram provocando la historia de portada falsa, en la que agradeció personalmente a la famosa editora de Vogue Anna Wintour: “¡¡Mi hermano y yo en los quioscos mañana!! Gracias @voguemagazine y Anna Wintour por el amor y el apoyo en este momento histórico”.“La revista Vogue y su editora en jefe, Anna Wintour, no han tenido ninguna participación en el álbum de Drake o su promoción, y no la han respaldado de ninguna manera”, escribieron los abogados de la compañía. “Tampoco Condé Nast autorizó, y mucho menos apoyó, la creación y difusión generalizada de una edición falsificada de Vogue, o una versión falsificada de quizás una de las portadas más cuidadosamente seleccionadas en todo el negocio de las publicaciones”.Los abogados de la editorial dijeron que tal publicación «imitó deliberadamente» la forma en que las estrellas que adornan la portada promocionan las historias de portada reales de Vogue. Y afirman que funcionó según lo previsto, lo que provocó que numerosos medios de comunicación informaran que Drake y 21 aparecerían en Vogue: «La confusión entre el público es inconfundible».